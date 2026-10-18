מבזקים נוספים
חשד לפצצה: מטוס שהמריא מישראל לווינה ביצע נחיתת חירום בבולגריה
מטוס שהמריא מישראל לווינה נחת בבולגריה בעקבות דיווח על חפץ חשוד (בעולם)אריה רוזן
ח"כ מאיר פרוש לא מודאג: "חסיד גור רואה בדיוק מה האדמו"ר אומר שצריך לעשות, זה פשוט מאוד"
שבוע וחצי לבחירות 2026: יו"ר 'שלומי אמונים' ח"כ מאיר פרוש מתחייב בריאיון באולפן 'כיכר' כי לא תקום ממשלה ללא חוק גיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, מתייחס לשאלת הגושים, מעריך שגוש נתניהו ישיג את ה-61, מזלזל בריצה של מפלגת 'הציבור החרדי' של מוטי לייטנר, מתייחס לפיצול מ'הסיעה המרכזית, החשש שחסידי גור לא יצביעו בהמוניהם ומפתיע בתמיכה בפריימריז ב'אגודת ישראל' | הריאיון המלא (פוליטי)ישי כהן
אושר סופית בקונגרס: סעודיה תרכוש 48 מטוסי F-35
הקונגרס לא חסם את העסקה ההיסטורית • ישראל דורשת חבילת פיצויים כדי לשמור על יתרון צבאי | הסכם שישנה את מאזן הכוחות (בעולם)דוד הכהן ויוסי נכטיגל
מקרון מאשים את השמאל הקיצוני: "ביקשו להפיל את הרפובליקה"
לפחות 1,800 בני אדם נעצרו במהומות שפרצו ברחבי צרפת, במהלכן נבזזו מאות חנויות והוצתו מבני ציבור | מקרון האשים גורמי שמאל קיצוני באלימות והזהיר: "מי שביקשו להפיל את הרפובליקה ייתנו על כך את הדין" (בעולם)אריה רוזן
טיבי: נאפשר הקמת ממשלה חלופית ונדיח את נתניהו ואוחנה
חבר הכנסת אחמד טיבי הצהיר כי לאחר הבחירות תאפשר מפלגתו הקמת ממשלה חלופית, ובכך תדיח את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואת שר הביטחון ישראל כ"ץ.כיכר השבת
מוטי לייטנר בלחץ? הודעות היח"צ והסרטונים שחושפים את האמת | מעייריב
סערת הקוף המזרחי: דרעי מגבה את ינון מגל | תמיכה חסרת תקדים בנתניהו ואיום מפורש על השמאל: הפוסט המלא של טראמפ | לייטנר הצליח למלא חדרון בבנייני האומה - אל תפספסו את שורת הפתיחה שלו | צו סגירה דרמטי לישיבת הגר"ח קוק - הפינוי נדחה ברגע האחרון | הרצ"פניקים הצליחו להפתיע את המשטרה והנהגים - כך פוזרה ההפגנה (מעייריב)איצלה כץ
בצל הסקרים: נתניהו במגעים על פרישה עם יו"ר "הציבור החרדי" מוטי לייטנר
עמית סגל דיווח על מגעים בין ראש הממשלה נתניהו ליו״ר מפלגת ״הציבור החרדי״ מוטי לייטנר בניסיון להביא לפרישתו מהמרוץ. לפי הדיווח יש התקדמות בשיחות | במקביל, המפלגה מתקשה להתקרב לאחוז החסימה בסקרים האחרונים (בארץ)קובי ישראל