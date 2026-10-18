סערת הקוף המזרחי: דרעי מגבה את ינון מגל | תמיכה חסרת תקדים בנתניהו ואיום מפורש על השמאל: הפוסט המלא של טראמפ | לייטנר הצליח למלא חדרון בבנייני האומה - אל תפספסו את שורת הפתיחה שלו | צו סגירה דרמטי לישיבת הגר"ח קוק - הפינוי נדחה ברגע האחרון | הרצ"פניקים הצליחו להפתיע את המשטרה והנהגים - כך פוזרה ההפגנה (מעייריב)

איצלה כץ