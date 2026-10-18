מבזקים נוספים
חשד לפצצה: מטוס שהמריא מישראל לווינה ביצע נחיתת חירום בבולגריה
מטוס שהמריא מישראל לווינה נחת בבולגריה בעקבות דיווח על חפץ חשוד (בעולם)אריה רוזן
"יש אחד עם כיפה סרוגה": המתקפה של גפני על בנט לעיני אלפי איש | צפו
ימים ספורים קודם לבחירות יצא גפני במתקפה נגד נפתלי בנט ושר האוצר בצלאל סמוטריץ', מול אלפי בני הקהילות החרדיות בחיפה | "כל מה שהוא הולך לעשות בארץ ישראל זה לגייס בחורי ישיבות" (בארץ)משה בשן
ישראל דורשת פיצוי: סעודיה תרכוש 48 מטוסי F-35
הקונגרס לא חסם את העסקה ההיסטורית • ישראל דורשת חבילת פיצויים כדי לשמור על יתרון צבאי | הסכם שישנה את מאזן הכוחות (בעולם)דוד הכהן ויוסי נכטיגל
מקרון מאשים את השמאל הקיצוני: "ביקשו להפיל את הרפובליקה"
לפחות 1,800 בני אדם נעצרו במהומות שפרצו ברחבי צרפת, במהלכן נבזזו מאות חנויות והוצתו מבני ציבור | מקרון האשים גורמי שמאל קיצוני באלימות והזהיר: "מי שביקשו להפיל את הרפובליקה ייתנו על כך את הדין" (בעולם)אריה רוזן
טיבי: נאפשר הקמת ממשלה חלופית ונדיח את נתניהו ואוחנה
חבר הכנסת אחמד טיבי הצהיר כי לאחר הבחירות תאפשר מפלגתו הקמת ממשלה חלופית, ובכך תדיח את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואת שר הביטחון ישראל כ"ץ.כיכר השבת
מוטי לייטנר בלחץ? הודעות היח"צ והסרטונים שחושפים את האמת | מעייריב
סערת הקוף המזרחי: דרעי מגבה את ינון מגל | תמיכה חסרת תקדים בנתניהו ואיום מפורש על השמאל: הפוסט המלא של טראמפ | לייטנר הצליח למלא חדרון בבנייני האומה - אל תפספסו את שורת הפתיחה שלו | צו סגירה דרמטי לישיבת הגר"ח קוק - הפינוי נדחה ברגע האחרון | הרצ"פניקים הצליחו להפתיע את המשטרה והנהגים - כך פוזרה ההפגנה (מעייריב)איצלה כץ
בצל הסקרים: נתניהו במגעים על פרישה עם יו"ר "הציבור החרדי" מוטי לייטנר
עמית סגל דיווח על מגעים בין ראש הממשלה נתניהו ליו״ר מפלגת ״הציבור החרדי״ מוטי לייטנר בניסיון להביא לפרישתו מהמרוץ. לפי הדיווח יש התקדמות בשיחות | במקביל, המפלגה מתקשה להתקרב לאחוז החסימה בסקרים האחרונים (בארץ)קובי ישראל
7 נפגעים בתאונת דרכים ברהט - 2 במצב בינוני
שבעה נפגעים בגילאים שונים נפצעו בתאונת דרכים עם מעורבות שני רכבים באיזור התעשייה ברהט. שניים מהם נפצעו באורח בינוני וחמישה קל. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי בזירה, ואחד הפצועים הבינוניים פונה לבית החולים.קובי רוזן