מבזקים נוספים
12 כלי רכב גנובים נתפסו בקלקיליה, 9 חשודים נעצרו
כוחות מג"ב ואיו"ש תפסו 12 כלי רכב גנובים בקלקיליה ועצרו תשעה חשודים. הרכבים נגנבו מיישובים בשרון: גן שומרון, כפר פינס, שדות ים וגן שמואל. החקירה נמשכה מספר שבועות באמצעות יכולות מודיעיניות וטכנולוגיות. במהלך הוצאת הרכבים מקלקיליה פרצו הפרות סדר אלימות: מאות מתפרעים יידו אבנים, חסמו צירים והבעירו צמיגים. שני לוחמי מג"ב נפצעו מיידוי אבנים וקיבלו טיפול רפואי בשטח.קובי רוזן
עקיצה לאילון מאסק: המכונית המעופפת שחלפה מעל רכבי טסלה
חברת אלף אירונאוטיקס פרסמה תיעוד של מכונית מעופפת מתוצרתה חולפת מעל רכבי טסלה, בתגובה להצגת המכונית המעופפת של אילון מאסק: "ברוכים הבאים למרוץ, אנחנו כאן לבד כבר 11 שנה" (מעניין)אריה רוזן
תבעה את שופרסל על סירוב לקבל בקבוקים – קיבלה 500 שקל
בית המשפט קבע כי הרשת הפרה את חוק הפיקדון • הפיצוי שנפסק נמוך משמעותית מהמקסימום האפשרי | מה הסיבה? (צרכנות)דניאל הרץ
הקייטרינג נעלם: כך הצילו חרדים את שבת השבע-ברכות ברגע האחרון
משפחה שהגיעה ביום שישי לאולם בליקווד לקראת שבת 'שבע ברכות', גילתה כ-20 דקות בלבד לפני תפילת מנחה כי חברת הקייטרינג לא הגיעה והאולם נותר ללא מזון. כך זה הסתיים לבסוף - בהתגייסות מיוחדת של תושבים מהאזור (חרדים)נחמן שטרנהרץ
אל תהיו צבועים: הכחול-לבן הנדוש, ה"צבע שחור" והמפלגה שהפתיעה בסגול • סקירת קמפיינים
מערכת הבחירות כבר כאן במלוא עוזה, ובמפלגות משתמשים בכל הכלים כדי למשוך את תשומת ליבו של הבוחר | בין הכלים להעברת המסרים ומיתוג המפלגות - ישנה משמעות עצומה לצבעי הקמפיינים ולטיפוגרפיה של הכתב | מה אומרים הצבעים וכיצד נועדו להשפיע עלינו? ומה משמעות צורת האותיות וצורת כתיבתן? יצאנו לבדוק את השפה הגרפית שמאחורי המילים (פרסום, בחירות)משה בירנבוים
24.5 שנות מאסר לבדואי שהתגייס לצה"ל בשליחות ארגון טרור
בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר 24.5 שנות מאסר בפועל על שחאדה אבו אלקיעאן, תושב הפזורה הבדואית בנגב, שהורשע בסיוע לאויב במלחמה ובעבירות טרור ונשק. אבו אלקיעאן פעל בשליחות ארגון הטרור "כתאאב אלמג'אהדין" מרצועת עזה, גנב רובה סער M4 מחייל צה"ל והעביר אמצעי לחימה לשטחי יהודה ושומרון. במאי 2022 התגייס לצה"ל בהנחיית מפעיליו במטרה לאסוף מידע מודיעיני על חיילים בדואים ובסיסים צבאיים. כשמונה ימים לאחר גיוסו נעצר על ידי כוחות הביטחון ופעילותו סוכלה. אבו אלקיעאן הודה בעבירות במסגרת הסדר טיעון.קובי אטינגר
כתב אישום: חייל מילואים ירה 52 כדורים באזור מגורים ברהט
הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד שני תושבי רהט, ויסאם אבו זעילה (22) ועלא אבו זגילה (27), בגין ירי של 52 כדורים מרובה M-16 באזור מגורים בעיר. הנשק נמסר לאבו זעילה במסגרת שירות המילואים שלו בצה"ל. השניים נעצרו ברכב עם הנשק, מחסנית ובה 24 כדורים, שש מחסניות ריקות ותחמושת צה"לית נוספת. הפרקליטות ציינה כי הירי הטיל פחד על תושבים רבים והוביל לפניות רבות למשטרה, והגישה בקשה למעצר עד תום ההליכים ולחילוט הרכב.קובי אטינגר
צה"ל חושף מסמך חמאס להטמנת מטענים ליד מחנות עקורים
צה"ל פרסם מסמך פנימי של חמאס המורה להטמין מטעני חבלה בסמוך למחנות העקורים ברצועת עזה. לפי המסמך, המטענים פוצצו באוויר "על מנת לבלבל את מאמצי האויב".ב. ניסני