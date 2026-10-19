"אל תנסו אותנו, המכה תהיה קשה": ראש הממשלה בבסיס חיל האוויר

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר באחד מבסיסי חיל האוויר והעביר מסר הרתעה חד וברור לאויבי ישראל. בדבריו הדגיש את המוכנות הגבוהה של חיל האוויר ואמר:

"יש לנו את המוכנות, הנחישות והיכולת להכות באויבינו ברגע שהדבר יידרש. אויבינו יספגו מכות קשות יותר ממה שספגו עד היום… אל תנסו אותנו." נתניהו שוחח עם מפקד הבסיס, התרשם מהכשירות המבצעית, והוסיף שבזכות הטייסים, הטייסות וצוותי הקרקע הושגו "הישגים כבירים". הוא חתם באמירה נחרצת: "אנחנו נחושים להגן על עצמנו. אל תנסו אותנו."

נתניהו בחיל האוויר - צילום: רועי אברהם לע"מ 10 10 0:00 / 0:36 נתניהו בחיל האוויר ( צילום: רועי אברהם לע"מ )

ההקשר הרחב

ההצהרה הזו אינה יוצאת דופן בסגנונה. מאז תחילת מלחמת "חרבות ברזל" (ולאחר מכן במהלך הלחימה הממושכת בזירות השונות), נתניהו נוהג לבקר בבסיסי חיל האוויר ולשדר מסרי הרתעה ישירים. הביקור הנוכחי משתלב בשורה של הצהרות דומות שמסר בחודשים האחרונים, במיוחד לקראת ולקראת בחירות 2026.

בספטמבר 2026, בביקור בבסיס תל נוף, אמר נתניהו כי יש "סימנים" שאויבי ישראל ינסו לתקוף לקראת הבחירות, והזהיר: "אל תתעסקו איתנו… הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום ובכל זמן." גם בביקורים בגבול המזרחי באמצע אוקטובר חזר על המשפט "אל תנסו אותנו" תוך הצגת מכשול הביטחון החדש.

המסר הנוכחי מחזק את אותו קו: ישראל לא רק מגנה על עצמה, אלא מוכנה להגיב בעוצמה גבוהה יותר מבעבר. הרקע לכך הוא הלחימה המתמשכת בעזה, הפעילות בלבנון, האיומים מצד החות'ים ואיראן, והחשש מהסלמה נוספת בתקופה רגישה פוליטית.

מה עומד מאחורי המילים?

הרתעה קלאסית – נתניהו מדבר ישירות לאויבים (חמאס, חיזבאללה, איראן ושותפיהם) ומבהיר שמחיר ההתקפה יהיה גבוה במיוחד.

הדגשת חיל האוויר – הזרוע שנתפסת כ"הזרוע הארוכה" של ישראל, זו שביצעה את מרבית התקיפות המדויקות והאסטרטגיות מאז אוקטובר 2023.

מסר פנימי – לצד ההרתעה החיצונית, ההצהרה נועדה גם לחזק את תחושת הביטחון בקרב הציבור הישראלי ולהציג מנהיגות נחושה.

בשורה התחתונה, נתניהו ממשיך בקו שהפך לסימן ההיכר שלו בשנים האחרונות: מוכנות מבצעית גבוהה + אזהרה ברורה + שבחים לכוחות הביטחון. השאלה שנשארת פתוחה היא האם המסר הזה אכן מרתיע את האויבים, או שהם ממשיכים לבחון את הגבולות – כפי שעשו בעבר.