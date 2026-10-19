24.5 שנות מאסר לבדואי שהתגייס לצה"ל בשליחות ארגון טרור

מערכת הבחירות כבר כאן במלוא עוזה, ובמפלגות משתמשים בכל הכלים כדי למשוך את תשומת ליבו של הבוחר | בין הכלים להעברת המסרים ומיתוג המפלגות - ישנה משמעות עצומה לצבעי הקמפיינים ולטיפוגרפיה של הכתב | מה אומרים הצבעים וכיצד נועדו להשפיע עלינו? ומה משמעות צורת האותיות וצורת כתיבתן? יצאנו לבדוק את השפה הגרפית שמאחורי המילים (פרסום, בחירות)

משה בירנבוים