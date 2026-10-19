התרעה על חשש לחדירת מחבלים באביתר שבשומרון

ראש הממשלה נתניהו קיים שיחה עם הנשיא טראמפ. נתניהו אמר: "יש לנו עבודה לסיים, ואף אחד אחר לא יעשה את זה. אנחנו יכולים להרחיב את הסכמי אברהם". טראמפ השיב: "ניסחתי את ההודעה בעצמי, אני חושב שתביא ניצחון עצום. התייחסו אליך בצורה לא הוגנת במדינה שלך. נוכיח שאתה לוחם גדול בקרוב".

כיכר השבת