גנץ בנאום פרישתו: לא הצלחתי לשכנע מספיק מהעם בדרכנו

מבזקים נוספים
סקר חדש: איזנקוט פותח פער על נתניהו; בנט עולה גם | זו החלוקה לגושים
מפלגתו של איזנקוט עוקפת את הליכוד • 47% מהציבור אינם סומכים על הממשלה בהחלטות ביטחוניות ערב הבחירות | הסקר המלא עם כל הנתונים (פוליטי מדיני)יוני גבאי
טראמפ לנתניהו: אתה תזכה בניצחון גדול ואני רוצה שתעמוד לצדי
הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ אמר לראש הממשלה בנימין נתניהו כי לדעתו הוא יזכה בניצחון גדול. "אתה האדם שאני רוצה שיעמוד לצדי" הוסיף טראמפ.קובי אטינגר
פיקוד העורף: נשלל חשש לחדירת מחבלים באזור אביתר
פיקוד העורף הודיע כי נשלל חשש לאירוע חדירת מחבלים באזור שומרון-אביתר. התושבים יכולים לצאת מהבתים ולנוע באזור ללא הגבלה.ב. ניסני
גנץ מזהיר: אם לא יהיה שינוי אמיתי, העם ימשיך להיקרע
בני גנץ פנה למנהיגי הציבור וקרא להם להיות אמיצים ולהביא לשינוי אמיתי. "אל תחזירו אותנו ל-6.10", אמר. גנץ הזהיר: "אם זה לא יקרה, העם ימשיך להיקרע ונגיע לבחירות חוזרות או חלילה לאסון".כיכר השבת
גנץ: אם יידרש, אצטרף שוב לממשלת נתניהו ללא היסוס
בני גנץ התייחס להחלטתו להצטרף לממשלת נתניהו לאחר הטבח ב-7 באוקטובר. "גם הערב, אין שלם ממני על הבחירה החשובה בחיי הציבוריים", אמר. "ואם חלילה יידרש ממני לעשות מעשה כזה בעתיד, אעשה אותו שוב ללא היסוס".כיכר השבת
בני גנץ בשידור חי: "פורש מהבחירות בלב כבד - לא הצלחתי לשכנע"
יו"ר כחול לבן מודיע כעת באופן רשמי על פרישתו מהמירוץ לכנסת • "לא הצלחתי לשכנע מספיק מהעם שאני מתאים" | הלחץ על וינטר מתגבר (פוליטי מדיני)קובי אטינגר
בחור ישיבה עריק הובא אזוק לבית החולים | בני גנץ פורש • צפו
איומים מטהרן על יעדים אסטרטגיים ואירופה במקביל לאזהרת נתניהו מבסיס חיל האוויר | טרור אבנים בבנימין: תיעוד רכבה של פלר חסן-נחום הותקף | נתניהו מגיב לתמיכת טראמפ: לא ידעתי ולא ביקשתי | לילות של הרס וביזה בצרפת ובאיטליה: מאות עצורים | שוב דליפת חומרים מסוכנים באינטל קריית גת ימים לאחר האסון הקטלני | זעם במגזר החרדי: בחור ישיבה עריק הובא אזוק בידיו וברגליו לבית החולים | תוכנית המגירה של רשות המסים: ביטול שטר המאתיים שקלים שוב על השולחן | והתיעוד הקיצוני היומי אחרי התחזית: נהיגה פרועה ומסוכנת | צפו (היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
אביגדור ליברמן בריאיון: לא נשב עם הסיעות החרדיות, הן צריכות להיות לפחות שתי קדנציות במדבר פוליטי
שמונה ימים בלבד לבחירות 2026, יו"ר 'ישראל ביתנו', חבר הכנסת אביגדור ליברמן, הגיע לריאיון מקיף באולפן 'כיכר השבת' עם ישי כהן | בריאיון הציג ליברמן את הרפורמות שהוא מבקש לקדם בנושאי דת ומדינה, והסביר מדוע הוא מתנגד נחרצות להקמת ממשלת מיעוט בתמיכת חברי הכנסת הערבים – גם אם המחיר יהיה הותרת בנימין נתניהו בלשכת ראש הממשלה לתקופת מעבר | ליברמן הבהיר כי לא יהיה שותף לממשלה ללא חוק גיוס מלא ליהודים וערבים כאחד, עם אפס פטורים ללומדי תורה (חדשות)ישי כהן