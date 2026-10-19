אליקים שטארק, המועמד החדש של יהדות התורה מטעם חסידות בעלזא, התנצל הערב (שני) בריאיון ל-i24NEWS על אמירתו שעוררה סערה, שלפיה מצב החרדים כיום קרוב למצבם בשואה.

"מי שראה את הקונטקסט המלא הבין שאמרתי את זה בציניות ובאירוניה, אבל למדתי, אני לא מתבייש להגיד טעיתי", הבהיר.

לצד זאת, הפתיע כשלא פסל שיתוף פעולה עם גדי איזנקוט: "איזנקוט עתיר זכויות. זה מישהו שאפשר לעבוד איתו, הוא יודע להביא פתרונות". לדבריו, מפלגתו אף קיבלה ממנו "דף לבן" בסוגיית הגיוס.

"קרוב למה שהיה בשואה"

הדברים שעוררו סערה נאמרו במהלך כנס בחירות של המטה החסידי בבית שמש, שבו התייחס שטארק לפולמוס סביב חוק הגיוס ולצווי איסור היציאה מהארץ שהוצאו לתלמידי ישיבות.

"כשרוצים להשתדך מחוץ לארץ צריכים לבוא לפה כי אי אפשר", אמר שטארק בפני הנוכחים. "קיבלתי על עצמי שלא לדבר סיפורים על השואה בשנים הראשונות, אבל אני מוצא את עצמי שהמצב שלנו הוא קרוב למה שהיה בשואה ואין הגדרה אחרת. המצב שלנו מזכיר לי את הסיפורים של הסבים שלנו על השואה".