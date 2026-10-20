מבזקים נוספים
'הציבור החרדי' היא מפלגה חשובה, אבל חייבת לפרוש - עכשיו! // דעה
מי שדורש מהמפלגות הוותיקות לנהוג באחריות ציבורית נדרש להציג בעצמו אותה מידה של אחריות. מי שמבקש לייצג ציבור שלם חייב לתת דין וחשבון גם על המחיר האפשרי של החלטותיו | טור דעה בעד פרישת 'הציבור החרדי' (חרדים)אליהו אדלר
האם הלחצים המופעלים על 'הציבור החרדי' מוצדקים? | זה מה שהפוליטיקאים מפספסים בלייטנר
בעוד המפלגות החרדיות מתמקדות בשימור הכוח הפוליטי ובהגנה על האינטרסים של הציבור החרדי מול המדינה, לייטנר מציג תפיסה אחרת. לא רק לדאוג למה שהחברה החרדית מקבלת מהמדינה, אלא גם להגדיר מחדש את חלקה באחריות לעתיד המדינה | טור דעה נגד פרישת הציבור החרדי (חרדים)מאיר שמיר
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 13:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 13:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
שומר מכה בצרות: "הכול משתבש למוחמד בן סלמאן"
אקונומיסט מתאר את 2026 כשנה קשה במיוחד עבור יורש העצר הסעודי, לאחר שהמלחמה בחות'ים, הקשיים בתוכנית הכלכלית וההסתמכות על דונלד טראמפ מעמידים את חזונו לממלכה במבחן (חדשות בעולם)דני שפיץ
במעון הקודש; ראשי הישיבות האמריקאים בביקור אצל האדמו"ר מצאנז
ביקור נרגש ערכו משלחת מכובדת של ראשי ישיבות ורבנים בולטים מארצות הברית, במעונו של האדמו"ר מצאנז בקריית צאנז בנתניה | במהלך הביקור הרחיבו הרבנים אודות העניין של קירוב לבבות לאביהם שבשמים | בסיום הביקור ליווה האדמו"ר את המשלחת עד לרחובה של עיר (חסידים)חיים רוזנבוים
תיעוד דרמטי מאיראן: הטייס נטש את המטוס אחרי שנפגע מטיל ישראלי
כלי תקשורת המזוהים עם המשטר האיראני פרסמו תיעוד של חילוץ טייס מטוס יאק 130, שלפי הדיווח הופל בקרב אווירי מול מטוס אף 35 של צה"ל (חדשות בעולם)דני שפיץ
לעקוף את הפקקים מהאוויר: ההבטחה שמסעירה את פלורידה
מושל פלורידה התחייב לפעול להכשרת המכונית המעופפת החדשה של טסלה במדינה | המושל אף התבדח: "אפשר יהיה לדלג מעל רכבי גולף" (בעולם)אריה רוזן
בעל שבע נשמות? ההיסטוריה הארוכה בדיווחים על "מותו" של הרודן מצפון קוריאה
העולם סוער ביממה האחרונה בעקבות דיווחים דרמטיים על מצבו הבריאותי של שליט צפון קוריאה, קים ג'ונג און, לאחר שדווח כי הוא סבל מדימום מוחי ונכנס לתרדמת | חלק מהפרסומים אף טענו כי מת אך לא התקבל כל אימות לכך | חזרנו לפעמים הקודמות בהם נטען על מותו של הרודן (בעולם)משה בירנבוים