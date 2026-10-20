הלחץ הגדול בש״ס וביהדות התורה בעקבות התחזקותה של מפלגת "הציבור החרדי" חושף הרבה יותר ממאבק פוליטי על קולות. הוא חושף התנגשות בין שתי תפיסות שונות לחלוטין של מנהיגות ושל עתיד החברה החרדית.

על פי הטענות בסביבת לייטנר, ראשי המפלגות החרדיות פנו לראש הממשלה נתניהו כדי שיפעיל עליו מכבש לחצים להביא לפרישתו מהמרוץ. הלחצים, כך נטען, כוללים איומים, הצעות לג׳ובים, הטבות ודילים פוליטיים. כל ארגז הכלים המוכר של הפוליטיקה הישנה. אלא שהם מתקשים להבין מדוע שום דבר מזה לא עובד.

הסיבה לכך פשוטה: הם מציעים ללייטנר את מה שהם רגילים לחלק, בזמן שהוא מבקש לשנות את מה שהם רגילים לנהל.

בעוד המפלגות החרדיות מתמקדות בשימור הכוח הפוליטי ובהגנה על האינטרסים של הציבור החרדי מול המדינה, לייטנר מציג תפיסה אחרת. לא רק לדאוג למה שהחברה החרדית מקבלת מהמדינה, אלא גם להגדיר מחדש את חלקה באחריות לעתיד המדינה. לא רק לשמר את הקיים, אלא להוביל שינוי. לא עוד מאבק על תקציבים, תפקידים ופטורים, אלא משימה לאומית של שילוב חרדים בתעסוקה ובצה״ל, חיזוק ביטחון ישראל ובניית יחסים חדשים בין החברה החרדית לשאר חלקי החברה הישראלית.

זהו גם ההבדל בתפיסת המנהיגות. המפלגות הוותיקות רואות בפוליטיקה כלי לניהול האינטרסים של הציבור שלהן. לייטנר מבקש להפוך אותה לכלי לשינוי המציאות של הציבור שלו ושל המדינה כולה.

לייטנר לא המציא את הרצון בשינוי. הוא מבקש לתת קול, הנהגה וכתובת פוליטית לחרדים שרוצים להישאר חרדים, אבל גם להשתלב, לשרת, לעבוד ולהיות שותפים מלאים בעתידה של מדינת ישראל.

וזו בדיוק הנקודה שהמפלגות החרדיות מתקשות להבין. הן מתייחסות ללייטנר כאל עוד פוליטיקאי שאפשר להגיע איתו לעסקה, בעוד הוא מציג את מועמדותו כביטוי לתהליך חברתי עמוק, שהרבה יותר גדול ממנו.

הן מנסות לעצור מועמד. הוא מבקש להוביל שינוי. הן מציעות לו מקום בפוליטיקה הישנה. הוא מבקש לבנות פוליטיקה אחרת.

לכן גם ההצהרה של לייטנר ואנשיו שלא יפרשו מהמרוץ אינה רק עמדה במשא ומתן פוליטי, אלא ביטוי לתפיסה שהמשימה חשובה יותר מכל תפקיד או הטבה.

בסביבתו מבטיחים שירוצו עד הסוף ומשוכנעים שיהיו הפתעת הבחירות. אבל השאלה המעניינת באמת אינה רק כמה קולות תקבל מפלגת "הציבור החרדי", אלא האם הפוליטיקה החרדית הוותיקה מבינה את עומק השינוי שהיא מתמודדת איתו.

כי אפשר לנסות לעצור את מוטי לייטנר. הרבה יותר קשה לעצור את השינוי שהוא מייצג.