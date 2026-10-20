מבזקים נוספים
המנחה הבעלזאי הנחה את המעמד של 'תורה ויראה'
מעמד אדיר של סיום הש"ס לתלמידי הישיבות והכוללים על ידי ממלכת מוסדות "תורה ויראה" בארה"ק | במהלך המעמד המרומם שמעו המתאספים דברי נועם והתחזקות מפי רבנים וראשי ישיבות | את המעמד הנחה בטוב טעם הרב ישראל שטרן, מחשובי חסידי בעלזא בלונדון | צפו בגלריה (חרדים)חיים רוזנבוים
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 14:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 14:00 שלום רב, השעה 14:00, באולפן אריאל שרפר, עם מבזק חדשות כיכר FMאריאל שרפר
ארונו של האברך שנהרג בהודו צפוי לנחות היום, ההלוויה ממודיעין עילית לרחובות
שלושה ימים אחרי האסון הנורא בהודו, ארונו של האברך הרב מיכאל אליעזר דייטש ז"ל ממודיעין עילית ינחת היום בנתב"ג, ההלווייה תצא ממודיעין עילית אל עבר בית העלמין ברחובות | כל הפרטים (דיין האמת)חיים רוזנבוים
במקווה, בבית כנסת ובסופר: כתב אישום הוגש כנגד גבר חרדי מבית שמש שפגע בנערים
בכתב אישום קשה ומחריד שהוגש היום לבית המשפט, מתוארים מעשיו של גבר חרדי מבית שמש, שפגע במספר נערים במקווה, בבית כנסת ובסופרמרקט השכונתי | הפרטים (חדשות חרדים)דוד הכהן
במלאות שנה להכתרה: האדמו"ר מירושלים הופיע לראשונה לביקור בארה"ב
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט, אשר עלה לפני כשנה על כס ההנהגה, הופיע לראשונה למסע הקודש בארצות הברית במטרה לחזק את חסידיו ומעריציו | במהלך הביקור ערך האדמו"ר ביקורי הוד במעונם של גדולי האדמו"רים | את השבת ערך בעיר ואם בישראל לייקווד, בקרב בני המשפחה והמקורבים בלבד | צפו בגלריה (חסידים)חיים רוזנבוים
האם 'הציבור החרדי' צריכים לפרוש כבר עכשיו? | הדעות חלוקות, קראו את הטור בעד וזה שכנגד
בעוד המפלגות החרדיות מתמקדות בשימור הכוח הפוליטי ובהגנה על האינטרסים של הציבור החרדי מול המדינה, לייטנר מציג תפיסה אחרת. לא רק לדאוג למה שהחברה החרדית מקבלת מהמדינה, אלא גם להגדיר מחדש את חלקה באחריות לעתיד המדינה | טור דעה נגד פרישת הציבור החרדי (חרדים)מאיר שמיר
היועץ החרדי של טראמפ: "בוש אמר לי - 'אני מבטיח לך, אני לא אעשה עם היהודים את הטעויות שאבא שלי עשה'"
שבוע בלבד לפני שהישראלים הולכים לקלפיות מגיע לאולפן אחד האסטרטגים הפוליטיים המשפיעים בארה"ב | כיצד שינה מכתב בודד את גורלה של ירושלים? מה הקשר בין פצצת אטום איראנית לרשת החשמל האמריקאית? ואיך ניסח בסתר את המצע הפרו-ישראלי ביותר של המפלגה הרפובליקנית? | היועץ הבכיר ג'ף בלבון חושף לאלי גוטהלף את מאחורי הקלעים של החדרים הסגורים בעולם, ומציב מראה מטלטלת מול החברה הישראלית (חדשות)אלי גוטהלף
משפט נתניהו: מנדלבליט נשאל האם פעל משנאה לנתניהו ועורר סערה
היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט העיד על האישורים שנתן לחקירת נתניהו בתיקי האלפים. סנגורו של ראש הממשלה, עמית חדד, עימת אותו עם המסמכים וטען כי גרסתו אינה תואמת את התיעוד (משפט)משה כהן