צעד אחראי? כחול לבן: כל המועמדים התפטרו - הפתקים יסומנו ב-X

סיכום התוכנית של ישראל מאיר ב"דבר ראשון": מהסערה סביב המעגל מול בית הנשיא והעימות התורני במסכת תענית, דרך נשק ה-AI והסרטונים המזויפים שמשתלטים על מערכת הבחירות, ועד אובדן המנדטים הדרמטי בגוש הימין שעלול להכריע את השלטון

ישראל מאיר