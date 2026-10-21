צעד אחראי? כחול לבן: כל המועמדים התפטרו - הפתקים יסומנו ב-X

ההכנות לבחירות ( צילום: רועי ידובסקי )

שבוע בלבד לפני יום הבחירות, הושלם היום (רביעי) התהליך הפורמלי של הסרת רשימת כחול לבן מהמירוץ לכנסת ה-26. כל חברי הרשימה בראשות בני גנץ חתמו על הסרת מועמדותם, ובעקבות כך הודיעה ועדת הבחירות המרכזית כי הרשימה לא תתמודד בבחירות.

על פי ההודעה הרשמית של דוברות ועדת הבחירות המרכזית, לאחר שכל המועמדים ברשימת "כחול לבן בראשות בני גנץ" התפטרו כדין, הרשימה לא תתמודד בבחירות. האותיות שעל פתק ההצבעה של הרשימה היו "כן". בהתאם להחלטה, הונחו הגורמים האחראים על הקלפיות לוודא כי פתקי ההצבעה של הרשימה לא יחולקו ולא יוצבו במגשי הפתקים. כמו כן, פתק הרשימה יסומן ב-X בכרזות ובמודעות המציגות את פתקי ההצבעה.

בני גנץ ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

ההנחיות חלות גם על הקלפיות הצבאיות, בשינויים המתאימים. הוועדה הבהירה כי אם במהלך ספירת הקולות יימצאו פתקי הצבעה של הרשימה, מודפסים או בכתב יד, הם ייחשבו לפתקים פסולים. הדבר נכון גם להצבעות שהתקיימו עד כה בנציגויות ישראל בחו"ל או בצה"ל.

יו"ר כחול לבן בני גנץ נפגש הבוקר עם יו"ר ועדת הבחירות השופט סולברג והודה לו על פעילותו למען שמירה על טוהר הבחירות. לאחר השלמת התהליך קיבלו כלל מזכירי הקלפיות הוראה להסיר את פתקי כחול לבן.

כפי שדיווחנו, גנץ הודיע על פרישתו מהמירוץ לכנסת בהצהרה רשמית. "בערב זה, בלב כבד, ומתוך אחריות, החלטתי להסיר את מועמדותי לכנסת ה-26", מסר גנץ. "לצערי, בעת הזו לא הצלחתי לשכנע בדרכנו מספיק מהעם, והאחריות היא שלי".

שלט בחירות של גנץ ( צילום: Sharon Leibel/Flash90 )

ההחלטה מגיעה על רקע סקרים שהצביעו על כך שכחול לבן לא צפויה לעבור את אחוז החסימה. יו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט מסר בעקבות ההחלטה: "מודה לחברי, רא"ל (במיל') בני גנץ, על החלטתו הנכונה והאחראית לפרוש מהתמודדות בבחירות הגורליות מאז קום המדינה".

השאלה המרכזית כעת היא לאן יזרמו המנדטים שהיו צפויים לכחול לבן בסקרים. בריאיון ל'כיכר השבת', ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט התייחס לפרישתו של גנץ ואמר: "בני גנץ הוא איש טוב, הוא מענטש. הוא בן אדם שלאורך כל השנים תמיד הציב את טובת ישראל מעל טובתו האישית".

הפרישה משפיעה גם על מערך ההצבעה הצבאי. כפי שדיווחנו היום, ההצבעה לכנסת ה-26 החלה בקלפיות צבאיות בבסיסי צה"ל ובמוצבים בכלל הגזרות, עם יותר מ-850 קלפיות שנפרסו מהחרמון ועד אילת. גם בקלפיות אלו יסומנו פתקי כחול לבן ב-X.