נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הצהיר כי הוא מוכן להסכם שלום שמקפיא את המצב הנוכחי, כך שאוקראינה תמשיך להחזיק ב-75% או יותר משטחה. כשנשאל האם הוא מסכים למצב כזה ללא קשר לאופן שבו המלחמה התחילה, זלנסקי השיב: "כן".

קובי אטינגר