גוש ימין מפוצל: המנדטים שמגיעים ישר לפח

פתחנו את התוכנית כשאנחנו במרחק של ימים ספורים בלבד מהבחירות. המבט על המפה הפוליטית מראה תמונה מורכבת ומודאגת: בעוד שבימין נרשם פיצול עמוק עם רשימה ארוכה של מפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה — בהן המילואימניקים והכלכלית המחוברות, עמך ישראל, הציבור החרדי, צבע שחור, נועם ומפלגת אחי של הרב אברג'יל — בצד השני המצב שונה לחלוטין. מאז פרישתו של בני גנץ, גוש השמאל נותר יחסית שלם ומלוכד, כמעט ללא מפלגות ששורפות קולות מתחת לאחוז החסימה.

בצד שלנו, מדובר באובדן אדיר של בין 5 ל-7 מנדטים שמלכתחילה הולכים לפח. בעידן שבו כל קול קובע, המנדטים האבודים הללו הם בדיוק מה שכול להכריע את הכף בשאלה הגורלית: מי יתפוס את השלטון ביום שאחרי הבחירות? חבל מאוד שבצד השני יודעים לבצע את החיבורים הנכונים בזמן, ואצלנו עדיין לא למדו את הלקח.

ה-AI השתלט על הבחירות: אי אפשר לדעת מה אמת ומה זיוף

בחלק השני של התוכנית עברנו לעסוק בסיפור הטכנולוגי הגדול שמשנה את כללי המשחק: הבינה המלאכותית (AI) בבחירות. הטכנולוגיה הזו השתלטה על התודעה הציבורית בקצב מסחרר, וכיום הגענו לנקודה שבה כמעט בלתי אפשרי לדעת מה אמיתי ומה מזויף.

תמונות, קטעי קול וסרטונים המיוצרים בלחיצת כפתור מציפים את הרשתות החברתיות ומטשטשים את הגבול בין מציאות לבדיון. ה-AI כבר לא שמור למעבדות מחקר, אלא הפך לנשק תודעתי פוליטי בולט שפועל באופן יומי ומערער את היכולת של הבוחר לקבל החלטה המבוססת על עובדות אמת.

"חוני המעגל" מול בית הנשיא: ראיון עם ניר ״חוני״ ינובסקי

את הפרק השלישי והמרכזי הקדשנו לראיון מיוחד עם ניר חוני ינובסקי, מתנגד חריף לממשלת נתניהו, שהחליט לצייר עיגול מול בית הנשיא והצהיר כי לא יצא ממנו עד שממשלת ה-7 באוקטובר תוחלף.

כששאלתי אותו האם אפילו בשביל לאכול הוא ייצא מהעיגול, הוא ענה בנחרצות שלא — כי מבחינתו יש דברים חשובים יותר. על השאלה מה יעשה ביום הבחירות עצמו, הודה שהוא עדיין לא יודע, אך הביע נכונות לצאת להצביע.

במהלך השיחה עמדתי על ההבדל המהותי: חוני המעגל המקורי ממסכת תענית הגיע עם מטען רוחני ותורני עמוק, בעוד שחוני ינובסקי מגיע ללא מטען כזה אלא רק עם רעיון. הוא הגיב מצידו כי מדובר בסוג של פעילות חברתית וציטט דוגמאות מתוך מסכת תענית, אך כשהערתי לו שבמסכת תענית מדובר ברבנים ובדמויות תורניות ולא בפעילים חברתיים, הוא טען שאפשר לקרוא לזה פעילות חברתית. גם הלבוש החריג שלו — מצנפת וחלוק כמחווה לחוני המעגל — עורר תהיות על פופוליזם. חוני ינובסקי הודה כי אנשים ביקשו ממנו להגיע בלבוש רגיל, אך עמד על כך שמדובר במחווה סמלית ובעלת ערך.