ארה"ב זועמת: גנב סודות ממקום עבודתו - ואז נחשף מי שלח אותו

העימות הטכנולוגי בין ארה"ב לסין עולה מדרגה: ממשל טראמפ הטיל סנקציות על חמש חברות סיניות הקשורות לפרשה של גניבת סודות מסחריים מחברת גוגל, ובבייג'ינג מיהרו להגיב בזעם ואיימו לנקוט צעדי נגד.

משרד המסחר הסיני הודיע ביום שלישי כי הוא מתנגד בתוקף למהלך האמריקני, שלדבריו פוגע באופן חמור בזכויותיהם ובאינטרסים הלגיטימיים של עסקים סיניים.

בהודעה חריפה כינה המשרד את הסנקציות "מעשה חמור במיוחד" ודרש מוושינגטון לתקן את מה שהגדיר כמדיניות שגויה. במקביל, הזהיר כי סין תנקוט "את הצעדים הנדרשים", מבלי לפרט מה יהיו.

הסנקציות הוכרזו יום קודם לכן בידי מחלקת המדינה האמריקנית, והן מכוונות לחמש חברות הקשורות ללינוויי דינג, מהנדס לשעבר בגוגל שהורשע בגניבת סודות מסחריים בתחום הבינה המלאכותית.

דינג הקים את חברת הטכנולוגיה הסינית Shanghai Zhisuan Technology. לפי מחלקת המדינה, הוא הציג את ניסיונו בגוגל וטען כי החברה שהקים מסוגלת לשחזר את הטכנולוגיה המשמשת את ענקית הטכנולוגיה האמריקנית להפעלת תשתיות מחשוב מתקדמות בתחום הבינה המלאכותית.

אחת החברות שנכללו בסנקציות היא MiraclePlus, תוכנית סינית להאצת מיזמים טכנולוגיים, שהעניקה מימון ראשוני ל-Zhisuan בתמורה לאחזקות בחברה. שלוש חברות סיניות נוספות שעליהן הוטלו סנקציות קשורות אף הן ל-MiraclePlus.

במחלקת המדינה האמריקנית טענו כי Zhisuan הייתה מעורבת ביודעין בגניבת סודות מסחריים משמעותיים של גורמים אמריקניים, או הפיקה ממנה תועלת. לפי ההודעה, המעשים התרחשו החל מ-5 בינואר 2023.

ההרשעה בארה"ב והמאבק המשפטי

הפרשה הגיעה לבית המשפט בשנת 2024, כאשר דינג הואשם בגניבת סודות מסחריים הקשורים לבינה מלאכותית מגוגל, בזמן שלפי האישומים עבד בחשאי גם עם שתי חברות שמושבן בסין.

בינואר הורשע דינג בידי חבר מושבעים פדרלי בסן פרנסיסקו בכמה סעיפים של גניבת סודות מסחריים וריגול כלכלי. בהמשך ביטל השופט את האישומים הנוגעים לריגול כלכלי וגזר עליו 12 חודשי מאסר. משרד המשפטים האמריקני מערער על ההחלטה לבטל את האישומים הללו.

בבייג'ינג, מנגד, דוחים את הקישור בין התקדמותה הטכנולוגית של סין לבין גניבת מידע אמריקני. משרד המסחר הסיני טען כי הישגי המדינה בתחום הבינה המלאכותית הם תוצאה של השקעה ארוכת שנים במחקר בסיסי, חדשנות מתמשכת ושיתוף פעולה מדעי וטכנולוגי.

"ההישגים של סין אינם קשורים כלל ל'גניבת סודות מסחריים', כביכול", מסר המשרד.