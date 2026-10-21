נהג משאית נפצע בינוני לאחר שנפל מגובה באשקלון

מבזקים נוספים
צה"ל חיסל שני מחבלים בצפון רצועת עזה
צה"ל תקף השבוע בצפון רצועת עזה וחיסל שני מחבלים: עבדאללה מניר מחמוד חרז, סגן מפקד מחלקה במערך הרקטי של גא"פ שקידם מתווי צליפה נגד כוחות צה"ל, ומוחמד ואיל מוצטפא שעשאעה, פעיל צליפה בגדוד דארג' תופאח של חמאס. לפי צה"ל, המחבלים קידמו מתווי טרור ופעלו לשיקום היכולות הצבאיות של הארגונים תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. שניהם חוסלו מהאוויר להסרת האיום.ב. ניסני
נשיא מצרים: המאמץ הצבאי המצרי יגן על סעודיה ולא יתקוף את תימן
נשיא מצרים הצהיר כי הסיוע הצבאי שתגיש מצרים לסעודיה במלחמתה נגד החות'ים נועד להגן על שטחה של סעודיה בלבד, ולא יכלול מתקפה על תימן.קובי אטינגר
פעיל חמאס נוסף נספה במנהרות רפיח לאחר שנה וחצי
מקורות פלסטינים מדווחים על פעיל חמאס רביעי בימים האחרונים שנספה במנהרות רפיח לאחר שנה וחצי של היעדרות. זהותו: סיף א-דין קשטה. משפחתו הודיעה על מותו לאחר שנותק הקשר עמו במשך כל התקופה.קובי אטינגר
בן גביר: לא אגיד מילה נגד הראש"ל, אבל למה הח"כים החרדים שפנו אליי ב-2 בלילה תוקפים אותי? צפו
השר לביטחון לאומי בראיון סוער לישי כהן פחות משבוע לבחירות | התגובה למתקפה של הראשון לציון הגר"י יוסף: "לא אגיד מילה נגד הראש"ל, אבל למה הח"כים החרדים שהתקשרו אליי בשתיים בלילה תוקפים אותי?" | סוגיית גיוס בני הישיבות ומעצרי העריקים: "גיוס נעשה בחיבוק, אין לי סמכות חוקית להורות למשטרה לא לעצור" | והעימות מול סמוטריץ': "זילזל ברבנים שלי, יש פה התנשאות, בגלל שאני מזרחי" והחשש שנתניהו ישאיר אותו מחוץ לממשלה הבאה לטובת גדי איזנקוט • צפו בריאיון המלא (פוליטי)ישי כהן
בגלל העיכוב ליד העיר החרדית: ממדאני במתקפה ארסית נוספת נגד ישראל
ראש עיר ניו יורק תקף בחריפות את ישראל בעקבות עיכוב בראד לנדר ופעילים במסיק זיתים ליד ביתר עילית | האשים את ישראל ב"רצח עם" ודרש שחרור מיידי | אקוניס הגיב עם תמונה של פחי הזבל בניו יורק (בעולם)יוסי נכטיגל
על שם הרבי זצ"ל; פדיון הבן לנינו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בבורו פארק
בבורו פארק נחגג בשמחה רבה מעמד פדיון הבן ליניק בן להרב זלמן לייב שטיין, בן הגה"צ רבי יוסף מאיר שטיין מפאלטישאן, חתן הגה"צ מקרעטשניף ב"פ, ונכדם של האדמו"ר מזידיטשוב והאדמו"ר משענדישוב | בשמחה ציינו כי הרך הנימול נקרא בשם 'זיידא אליעזר זאב', על שמו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל, שהסתלק לפני שנה לגנזי מרומים (חסידים)חיים רוזנבוים
"הם לא בוחלים בדבר" | ההצהרה המלאה של מוטי לייטנר
יו"ר 'הציבור החרדי' מסר הצהרה משמעותית אחרי לחצים כבדים לפרישה • נתניהו הציע לו להיפגש - הוא נפגש ושמע את ההצעה | "עשרות אלפי ילדים ידונו לעוני מוחלט" (חרדים)כיכר השבת
לייטנר בהצהרה: "נתון ללחצים כבדים ואיומים קשים, הם לא בוחלים בדבר"
יו"ר 'הציבור החרדי' מסר הצהרה משמעותית אחרי לחצים כבדים לפרישה • נתניהו הציע לו להיפגש - הוא נפגש ושמע את ההצעה | "עשרות אלפי ילדים ידונו לעוני מוחלט" (חרדים)כיכר השבת