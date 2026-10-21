נתיבות; גדולי הרבנים הניחו אבן הפינה בשכונת 'נווה שרון' 

במעמד מרומם ורב רושם התקיים הנחת אבן הפינה בקהילת בני התורה בשכונה החדשה נווה שרון בנתיבות בראשות הגאון רבי דוד אטדגי ובנשיאות הגר"א סאלים.

ילדי המוסדות קיבלו את פניהם של גדולי הרבנים ברחובה של עיר כשהם נושאים דגלים בידיהם ובשירה וזמרה לכבודה של תורה.

במעמד יצקו הרבנים את אבן הפינה לקראת המבנה הגדול לבית המדרש והת"ת ובית יעקב שע"י הקהילה.

הגר"א סאלים בדבריו ציין כי הדרך בחינוך בפרט בדורנו הינה רק ע"י דוגמא אישית ועל כן כל מחנך וכל הורה צריך לדעת זאת. "בכדי שתלמיד יקבל מהמחנך או מההורה, הוא צריך לראות כיצד הם מתנהגים".

הגאון חכם ניסים בן שמעון בדבריו אמר "אדם צריך לדעת בכל אירוע שהולך, לחשוב מה בסוף יצא לי, איזה התחזקות, ובכך לא ביטל את זמנו אלא להיפך, עלה ונתעלה, אנחנו זוכים כאן לשמוח לכבודה של תורה ולשמוע דברי חיזוק זה צריך ללוות אותנו".

ראש המוסדות הגר"ד אטדגי הרחיב בחיזוק התורה הקיים בעיר נתיבות בכלל ובשכונה החדשה נווה שרון.

את המעמד הנחה הרב יהודה חזן שציין את החיבור הגדול בין ראש המוסדות לכלל גדולי ישראל שמלוים אותו בהרמת קרן התורה.

במעמד נטלו חלק: רב העיר הגר"פ כהן, רב הקהילה החרדית בנתיבות, הגר"א דרעי רבה של באר שבע , הגר"ר דרעי רבה של שדות נגב, הגר"מ פרץ רב קהילת לב אליהו, הגר"א אטדגי רב בית הכנסת המרכזי, הרב חברוני, הגר"ד דנין, הגאון רבי משה אבוחצירא. ראש העיר יחיאל זוהר, ח"כ מיכאל מלכיאלי, סגן ראש העיר נתיבות יגאל פרץ, חבר מועצת העיר אבי דרעי, יו"ר המועצה דתית יוסי אבו ומשה מור יוסף משנה למנכ"ל משרד הפנים.