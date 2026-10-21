 דלג לתוכן הראשי
מגדלור של תורה

נתיבות; גדולי הרבנים הניחו אבן הפינה בשכונת 'נווה שרון' 

במעמד מרומם ורב רושם התקיים הנחת אבן הפינה בקהילת בני התורה בשכונה החדשה נווה שרון בנתיבות | במעמד השתתפו גדולי הרבנים שאף נשאו דברי ברכה ותהילה לקהילת האברכים | צפו בגלריה (חרדים)

חר
חיים רוזנבוים
כיכר השבת |
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)

במעמד מרומם ורב רושם התקיים הנחת אבן הפינה בקהילת בני התורה בשכונה החדשה נווה שרון בנתיבות בראשות הגאון רבי דוד אטדגי ובנשיאות הגר"א סאלים.

ילדי המוסדות קיבלו את פניהם של גדולי הרבנים ברחובה של עיר כשהם נושאים דגלים בידיהם ובשירה וזמרה לכבודה של תורה.

במעמד יצקו הרבנים את אבן הפינה לקראת המבנה הגדול לבית המדרש והת"ת ובית יעקב שע"י הקהילה.

הגר"א סאלים בדבריו ציין כי הדרך בחינוך בפרט בדורנו הינה רק ע"י דוגמא אישית ועל כן כל מחנך וכל הורה צריך לדעת זאת. "בכדי שתלמיד יקבל מהמחנך או מההורה, הוא צריך לראות כיצד הם מתנהגים".

הגאון חכם ניסים בן שמעון בדבריו אמר "אדם צריך לדעת בכל אירוע שהולך, לחשוב מה בסוף יצא לי, איזה התחזקות, ובכך לא ביטל את זמנו אלא להיפך, עלה ונתעלה, אנחנו זוכים כאן לשמוח לכבודה של תורה ולשמוע דברי חיזוק זה צריך ללוות אותנו".

ראש המוסדות הגר"ד אטדגי הרחיב בחיזוק התורה הקיים בעיר נתיבות בכלל ובשכונה החדשה נווה שרון.

את המעמד הנחה הרב יהודה חזן שציין את החיבור הגדול בין ראש המוסדות לכלל גדולי ישראל שמלוים אותו בהרמת קרן התורה.

במעמד נטלו חלק: רב העיר הגר"פ כהן, רב הקהילה החרדית בנתיבות, הגר"א דרעי רבה של באר שבע , הגר"ר דרעי רבה של שדות נגב, הגר"מ פרץ רב קהילת לב אליהו, הגר"א אטדגי רב בית הכנסת המרכזי, הרב חברוני, הגר"ד דנין, הגאון רבי משה אבוחצירא. ראש העיר יחיאל זוהר, ח"כ מיכאל מלכיאלי, סגן ראש העיר נתיבות יגאל פרץ, חבר מועצת העיר אבי דרעי, יו"ר המועצה דתית יוסי אבו ומשה מור יוסף משנה למנכ"ל משרד הפנים.

הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)
הנחת אבן הפינה בנתיבות (צילום: יעקב כהן)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

נתיבותהרב אברהם סאליםהנחת אבן הפינהיחיאל זוהרהרב ניסים בן שמעוןנווה שרוןדוד אטדגיאבשלום סאלים

עוד בחדשות חרדים

הישורת האחרונה

||
33

סיכום מבזקי היום

|

סֵדֶר הֲלָכָה

|

האזינו

|

היסטוריה ואקטואליה

|

האזינו

|

השאלה, התשובה והתנאי

||
41

האזינו

|

"זו התנשאות ושחצנות"

||
32
ש

"לא רוצה קבר מוסלמי"

אסף מגידו|מקודם

כך תעזרו לילד שלכם

|

האזינו

|

שישה ימים לבחירות

||
18

דקה מבית ההוראה

|

האזינו

|
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

רדיומזג אווירזמני היוםאודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר