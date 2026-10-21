מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00

"שלום רב, השעה 18:00, באולפן אריאל שרפר, עם סיכום יומי של מבזקי חדשות כיכר FM

שאלת ותשובת רב

משפחות אברכים בשליחות קודש ברומא שלחו שאלת חכם כיצד לנהוג לקראת יום הבחירות בארץ, בשל העלויות הגבוהות לטוס עם כל המשפחה והקשיים הטכניים להשיג שמרטף לילדים. בתשובה שנחשפה באתר כיכר ראש הישיבה הגאון הרב דב לנדו השיב במכתב חד-משמעי בכתב ידו כי בשל הצורך החיוני לסייע למפלגות החרדיות "אם אין בשום אופן סידור לילדים כשההורים יעדרו הגברים יטוסו להצביע והנשים תישארנה שם לבד לשמור על הילדים”.

בן גביר מאשים

יו"ר עצמה יהודית השר איתמר בן גביר הגיע לאולפן כיכר השבת והאשים את יושב ראש מפלגת הציונות הדתית סמוטריץ' בהתנשאות ובזלזול על רקע עדתי ודתי. בן גביר התייחס בראיון בראיון בין היתר לטענת סמוטריץ' לפיה אין לו ולמפלגתו רבנים שהעניקו את ברכתם, וטען כי הרב שמואל אליהו והרב דוב ליאור תומכים בו. הריאיון המלא שערך ישי כהן עם השר בן-גביר ישודר הערב ב'כיכר השבת'.

יכול להיות שטעינו

יו"ר עמך ישראל עופר וינטר אמר היום כי ייתכן שזו הייתה טעות להכריז בתחילת הקמפיין שהמפלגה תמליץ רק על נתניהו לראשות הממשלה. ההצהרה של וינטר פורסמה על רקע לחצים כבירים של הליכוד שיפרוש מהמרוץ לפני יום הבחירות אך הוא הבהיר שאין בכוונתו לעשות זאת.

בנט מבטיח לבטל חוקים

יו"ר ביחד נפתלי בנט מבטיח לבטל את השינויים שבצעה הממשלה הנוכחית בהרכב הוועדה לבחירת שופטים, חוק מח"ש, חוק היועמ"שית וחוק התקשורת. בנט הסביר ביממה האחרונה בראיון לאתר כיכר את השינוי שעבר מאז אסון השבעה באוקטובר שהוביל לכינון ברית המשרתים וכוונתו לשלול תקציבים חיוניים מהציבור החרדי.

מסכימים לא להסכים

ישראל והאיחוד האירופי גינו את ההסכם שנחתם בין טורקיה ללוב בנוגע לגבולות ימיים במזרח התיכון. נשיאת האיחוד האירופי טענה כי ההסכם פוגע בזכויות ריבוניות של מדינות שלישיות ואינו תואם את דיני הים. משרד החוץ הישראלי הצטרף לגינוי והודיע כי ההסכם הטורקי-לובי פוגע בזכויות ריבוניות של בעלות ברית קרובות במזרח התיכון.

צעיר תימני שונא

צעיר סוני-סלפי מתימן מבהיר בשיחה בערבית כי למרות השנאה לחות'ים השיעים, יחסו לישראל זהה. הוא טען כי קרוב היום בו תשוחרר מדינת פלסטין. שמישהו יסביר לו שאין דבר כזה.

היערכות להילולה

המשטרה השלימה את היערכותה להילולת רחל אימנו המתקיימת בציון קברה החל מהערב. מאות שוטרים ולוחמי מג"ב יאבטחו את האירוע. צירים ייחסמו לתנועה, ויופעל מערך הסעות לקבר רחל מאצטדיון טדי בירושלים.

תחזית מזג האוויר

מעונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורות אך ייתכן גשם לפרקים לאורך החוף.

ממחר עד שישי צפויה התחממות ניכרת ויעשה חם מהרגיל עד שרבי

עד כאן מבזק חדשות כיכר FM. המבזק הבא ישודר בשעה 18:00. להשתמע."