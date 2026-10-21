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שישה ימים לבחירות

נתניהו ביקש מלייטנר לפרוש, אך זה דרש התחייבות לתמיכה ברפורמות לחרדים

ימים ספורים לפני הבחירות, נתניהו ממשיך במאמצים למנוע בזבוז קולות בגוש הימין: בפגישה לילית עם יו"ר מפלגת "הציבור החרדי" מוטי לייטנר, ביקש ממנו נתניהו לפרוש מהמרוץ • לייטנר לא שלל את האפשרות באופן מפורש, אך הבהיר כי תחילה נדרשת התחייבות לתמיכה במהלך ובשורת הרפורמות שהובטחו לציבור החרדי ()

קי
קובי ישראל
כיכר השבת |
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מוטי לייטנר (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

שישה ימים לבחירות: ראש הממשלה ממשיך במאמצים למנוע בזבוז קולות בגוש הימין ולשכנע את המפלגות הקטנות, שאינן צפויות לעבור את אחוז החסימה, לפרוש מההתמודדות בבחירות.

אמש (שלישי) נפגש נתניהו עם מוטי לייטנר, יו"ר מפלגת 'הציבור החרדי', וביקש ממנו וממפלגתו להסיר את מועמדותם.

הפגישה התקיימה לאחר חצות בפתח תקווה, לבקשת לשכת ראש הממשלה. במהלך השיחה ניסה נתניהו לשכנע את לייטנר לפרוש מהמרוץ, במטרה למנוע אובדן קולות בגוש.

אלא שלייטנר לא מיהר להיענות לבקשה. לדבריו, אין סיבה לדון בצעדים מעשיים לפרישה כל עוד המפלגות החרדיות מסרבות להתחייב לתמוך במהלך ובשורת הרפורמות שנתניהו הבטיח לקדם עבור הציבור החרדי.

"נתניהו ביקש ממני אמש לפרוש. הבהרתי לו שאין סיבה לדון על צעדים אופרטיביים כאשר המפלגות החרדיות מסרבות להתחייב כי יתמכו במהלכים וברפורמות אותם הבטיח נתניהו לקדם עבור הציבור החרדי", אמר לייטנר.

מדבריו של לייטנר עולה כי בשלב זה הוא אינו שולל פרישה, אך קושר את הדיון בנושא להתחייבויות פוליטיות מצד המפלגות החרדיות. בכך, האפשרות לפרישה נותרת על הפרק, גם אם טרם התקבלה החלטה מעשית.

כעת נותר לראות האם המאמצים שמוביל נתניהו יובילו לפרישות נוספות, והאם יימצא מתווה שיאפשר ללייטנר ולמפלגתו להסיר את מועמדותם.
בנימין נתניהוהציבור החרדימוטי לייטנרבחירות 2026

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