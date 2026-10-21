המתח בציונות הדתית ובסיעות הימין עולה דרגה: בריאיון באולפן 'כיכר השבת', השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר פותח חזית גלויה מול שר האוצר בצלאל סמוטריץ', ומגדיר באופן ישיר את התחושות שמלוות את יחסיהם - התנשאות, יוהרה ושחצנות. הריאיון המלא, הערב ב'כיכר השבת'.

הטריגר למתקפה הנוכחית נעוץ, לפי בן גביר, באירוע שבו כינס סמוטריץ' כנס רבנים, תוך הדרתו המפורשת של בן גביר מהפורום: "הוא עשה כנס רבנים ואמר 'זה רבני הימין, אנחנו עושים עכשיו כנס של רבנים'. ושאלו אותו: 'למה אתה לא מזמין את איתמר?'. ואז הוא אמר: 'לאיתמר אין רבנים'. לי אין רבנים?! הרב שמואל אליהו לא רב?! הרב דוב ליאור הוא לא רב?! איך אתה מעז להגיד דבר כזה?!".

בן גביר טען כי מדובר בהתנהלות בעייתית החוזרת על עצמה, במקום לנהל עבודה משותפת וחלוקת גזרות עניינית. "במקום להגיד 'תגדיל את ההישגים שלך, תגיד אתה עושה ביהודה ושומרון ואני בביטחון פנים'".

בתשובה לשאלה האם מדובר בהתנשאות הנובעת משיקולים עדתיים, השיב בן גביר: "התנשאות? כן! יוהרה, שחצנות. כי אנחנו לא אותו דבר."

כשנשאל שוב באופן מפורש האם הרקע לכך הוא היותו מזרחי, השיב בן גביר: "מזרחי, בעל תשובה... יש כל מיני דברים".