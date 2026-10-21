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"זו התנשאות ושחצנות"

בן גביר: "למה סמוטריץ' לא מסתדר איתי? כי אני מזרחי, בעל תשובה ועוד כמה דברים" | צפו

בריאיון באולפן 'כיכר השבת' לישי כהן, השר איתמר בן גביר מאשים את שותפו לפוליטיקה הימנית, בצלאל סמוטריץ', בהתנשאות ובזלזול על רקע עדתי ודתי: "אמר שאין לי רבנים. הרב שמואל אליהו והרב דוב ליאור הם לא רבנים? כי אנחנו לא אותו דבר" | הריאיון המלא, הערב ב'כיכר השבת' (פוליטי)

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ישי כהן
כיכר השבת |
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בן גביר נגד סמוטריץ'
בן גביר נגד סמוטריץ'

המתח בציונות הדתית ובסיעות הימין עולה דרגה: בריאיון באולפן 'כיכר השבת', השר לביטחון לאומי פותח חזית גלויה מול שר האוצר , ומגדיר באופן ישיר את התחושות שמלוות את יחסיהם - התנשאות, יוהרה ושחצנות. הריאיון המלא, הערב ב'כיכר השבת'.

הטריגר למתקפה הנוכחית נעוץ, לפי בן גביר, באירוע שבו כינס סמוטריץ' כנס רבנים, תוך הדרתו המפורשת של בן גביר מהפורום: "הוא עשה כנס רבנים ואמר 'זה רבני הימין, אנחנו עושים עכשיו כנס של רבנים'. ושאלו אותו: 'למה אתה לא מזמין את איתמר?'. ואז הוא אמר: 'לאיתמר אין רבנים'. לי אין רבנים?! הרב שמואל אליהו לא רב?! הרב דוב ליאור הוא לא רב?! איך אתה מעז להגיד דבר כזה?!".

בן גביר טען כי מדובר בהתנהלות בעייתית החוזרת על עצמה, במקום לנהל עבודה משותפת וחלוקת גזרות עניינית. "במקום להגיד 'תגדיל את ההישגים שלך, תגיד אתה עושה ביהודה ושומרון ואני בביטחון פנים'".

בתשובה לשאלה האם מדובר בהתנשאות הנובעת משיקולים עדתיים, השיב בן גביר: "התנשאות? כן! יוהרה, שחצנות. כי אנחנו לא אותו דבר."

כשנשאל שוב באופן מפורש האם הרקע לכך הוא היותו מזרחי, השיב בן גביר: "מזרחי, בעל תשובה... יש כל מיני דברים".
איתמר בן גבירבצלאל סמוטריץ'בחירות 2026

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