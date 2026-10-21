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הכישלון נחשף

היועמ"שית: יש כבר 110 אלף משתמטים מצה"ל | קוראת לסנקציות נוספות

הכישלון הגדול של מבצע המעצרים נגד תלמידי הישיבות מגובה בנתונים שהעבירה היועמ"שית לבג"ץ. לדבריה, מספרם של חבי הגיוס שאינם מתגייסים עומד כבר על יותר מ-110 אלף - רובם מבני הציבור החרדי. היא קוראת ל"שלילת הטבות כלכליות" (בארץ)

מכ
משה כהן
כיכר השבת |
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(צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

היועצת המשפטית לממשלה , גלי בהרב מיארה, ממשיכה לרדוף את לומדי התורה. היום (רביעי) הגישה עדכון מקיף לבג"ץ העוסק במאמצי אכיפת חובת הגיוס ובמאבק בתופעת "ההשתמטות הנרחבת".

על פי היועמ"שית, היקף "המשתמטים ומיועדי השירות" עומד כיום על כ-110 אלף חייבי גיוס "המפרים את הוראות החוק". עוד פורט כי מהודעת המדינה עולה שכ-60% מתוכם הם בני הציבור החרדי שנשלחו אליהם צווי התייצבות בשנתיים האחרונות, כ-21% נוספים מוערכים גם הם כבני הציבור החרדי, והיתר נמנים עם האוכלוסייה הכללית.

בהודעת העדכון נמתחה ביקורת חריפה על תפקוד זרועות המדינה, ונכתב מפורשות כי המדינה אינה פועלת ככל יכולתה למאבק בתופעה, וכי המשאבים וכלי האכיפה המצויים בידיה רחוקים מלהיות ממוצעים.

לפי היועמ"שית, הטיפול בנושא סובל מהיעדר אכיפה שוויונית, מהאטה בפעולות מעצר יזומות בתוך המדינה בשל קשיי תיאום בין המשטרה הצבאית למשטרת ישראל, ומכך שאירועי אכיפה רבים מסתכמים במעצרים ספורים בלבד או בשחרור חייבי גיוס בשטח.

"המדינה אינה ממצה את כלי האכיפה וכדי להיאבק בתופעת ההשתמטות הוצע כי בית המשפט ישקול מתן הוראות אופרטיביות נוספות לשלילת הטבות כלכליות ממשתמטים", נמסר מהיומ"שית.
צה"לגיוס חרדיםבית המשפט העליוןגלי בהרב מיארההשתמטות מגיוס

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