מי יצטרף לרשימת הזהב ויהיה הזוכה הגדול בהגרלת החלומות התשיעית? ( צילום: יח"צ )

ממקסיקו סיטי ועד בני ברק: בכל שנה, בערב אחד, עשרות אלפי יהודים מ-78 מדינות שונות עוצרים הכל ומחכים לשמוע מספר אחד. מספר שהופך משפחה אחת לבעלים של דירת יוקרה בירושלים.

מדובר ב"הגרלת החלומות" של קרן 'עם ישראל חי', שיוצאת השנה לדרך זו הפעם התשיעית ברציפות, והפכה להגרלה המדוברת ביותר בעולם היהודי. הפרס הנכסף: דירה חדשה מקבלן בירושלים, בשווי 1.3 מיליון דולר. שוחחנו עם מספר משתתפים אשר חוזרים לרכוש כרטיסים שנה אחרי שנה ושמענו מילה אחת שחזרה על עצמה שוב ושוב: אמון. לחצו כאן והצטרפו להגרלת החלומות, 1+1 על כל כרטיס>> זעם בבני ברק: נהרס בית הוראה שפעל 35 שנה; הרב הותקף קובי ישראל | 17:07 "בשנה הראשונה קניתי כמעט במקרה", מעיד שוקי מאלעד. "חבר שלח לי את הקישור, ולמען האמת הדירה בירושלים די קרצה לי וגם ראיתי שיש שמות ופנים של הזוכים באתר והבנתי שהכסף הולך למטרות טובות, אז אמרתי נלך על זה. מאז זה הפך למסורת בבית שלנו".

הדירה המוגרלת השנה ממוקמת בפרויקט "לב העיר" המפורסם בשכונת גבעת מרדכי בירושלים - דירה חדשה מקבלן, עם מרפסת גדולה ( צילום: יח"צ )

מה גורם לך לחזור?

"יש בזה ריגוש לחכות כל שנה ולראות מי זכה. אני רואה את השמות, את התמונות, את הסרטונים של הזוכים. זה נותן תחושה טובה, שזה אמיתי. ובינינו", הוא מחייך, "כל שנה אני אומר לאשתי שהשנה זה אנחנו".

ואם לא? "אז לא", הוא משיב בכנות. "מישהו אחר יקבל דירה בירושלים, והכסף שלי הלך לדברים טובים. אני לא מפסיד מזה כלום".

עד הקריביים ההולנדים

בהגרלת החלומות נהוג כלל ברזל אחד: הזוכה מתחייב לפרסם את שמו ואת תמונתו ולהשתתף בסרטון. בלי ראשי תיבות ובלי "זוכה אנונימי". "תארו לעצמכם שהיינו מודיעים שהזוכה הוא 'ש.ג. משיקגו'", אומר שמואל סקט יו"ר הארגון, "אף אחד לא היה מאמין לנו".

ואכן, מאז הושקה ב-2018 העניקה הגרלת החלומות של עם ישראל חי שמונה דירות בירושלים לשמונה משפחות שונות, מהוואי ועד ביתר עילית. כל אחד מהזוכים מופיע באתר בשמו המלא לצד תמונה שלו.

גם זוכי הגרלות הבונוס מתפרסמים בזה אחר זה: מלייקווד ומונסי, מפנמה, מאופקים ומירושלים. ואפילו זוכה בהגרלת בונוס מהאי בונייר שבקריביים ההולנדיים, שאינו יהודי כלל: מאטיס חריט ואן דייק רכש כרטיס, מספרו עלה בגורל והוא קיבל את הפרס בדיוק כמו כל זוכה אחר.

"ההגרלה, הזכייה והתרומות נעשות בתיעוד מלא", אומר הרב סקט. "הזוכה הוא מי שמספרו עלה בגורל, ולא אף אחד אחר. אני לא בוחר ולא יכול לבחור. מה שאני כן עושה, בכל שנה, זה להתפלל שיהודי ירא שמיים יזכה. השקיפות והאמת חשובות לנו יותר מהכל, וניכר שגם הציבור גם מבין את זה".

גם מאחורי הקלעים שום דבר אינו נעשה לבד. רואי חשבון ועורך דין מלווים כל הגרלה, פוסק הלכה עומד לרשות הקרן בכל שאלה, וכן מגוון פעילים אשר עובדים בהתנדבות מלאה, ללא משכורות וללא הוצאות משרד.

לחצו כאן והבטיחו את מקומכם בהגרלה>>

כרטיס אחד, מצוות רבות

לאמון של הגרלת החלומות, מצטרפת סיבה משמעותית נוספת בגללה רבבות משתתפים מכל העולם רוכשים כרטיס בלב שלם מדי שנה: היעד של הכסף. כספי ההגרלה מממנים מגוון עצום של מטרות צדקה. החל מכוללים של הציבור הליטאי, החסידי והספרדי, דרך ספרי תורה לבסיסי צה"ל, סיוע לחקלאות, אמבולנס ממוגן ירי לשדרות ועד חבילות מזון לשבת למשפחות נזקקות. כך כל רוכש כרטיס מקבל סיכוי לזכות בדירה בירושלים, ובכל מקרה זוכה במצוות צדקה מהודרת.

דירה חדשה מקבלן, עם מרפסת גדולה, חניה ומחסן כשהיא מסוגננת בסטייל יוקרתי ושובה לב ( צילום: יח"צ )

"הדירה היפה ביותר שלנו אי פעם"

הדירה המוגרלת השנה ממוקמת בפרויקט "לב העיר" המפורסם בשכונת גבעת מרדכי בירושלים - דירה חדשה מקבלן, עם מרפסת גדולה, חניה ומחסן כשהיא מסוגננת בסטייל יוקרתי ושובה לב.

זוכה שאינו מעוניין בדירה יוכל לבחור במקומה פרס כספי של 700 אלף דולר.

לצד הפרס הגדול יתקיימו הגרלות בונוס על 15 אלף דולר במזומן, והקרובה שבהן כבר בראש חודש כסלו. החידוש של השנה הוא "כרטיס הסופר": בתוספת 70 ש"ח בלבד להזמנה כולה, גם ברכישה של 100 כרטיסים, הדירה תימסר לזוכה עם ריהוט ומוצרי חשמל בשווי 25 אלף דולר!

ההגרלה הגדולה תתקיים אי"ה בב' אדר ב' תשפ"ז וכמו בכל שנה ההגרלה תועבר בשידור חי ומרגש.

בשנה שעברה נרשם רגע מרומם במיוחד, כאשר אריה לוריא, אברך בן 22 מניו יורק, קיבל את הטלפון המיוחל, ובמקום לצעוק משמחה, עצר וקרא מילה במילה את "מזמור לתודה". זמן קצר לאחר מכן כבר עלה לישראל, ועבר לגור בדירה שבה זכה.

אז מי יצטרף לרשימת הזהב ויהיה הזוכה הגדול בהגרלת החלומות התשיעית? מי יודע, אולי הפעם הטלפון יצלצל דווקא אצלכם….

לחצו כאן והצטרפו להגרלת החלומות>>