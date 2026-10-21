גרם המדרגות ההיסטורי בחצר שטרויס

פרק 12: גם לאחר הסתלקותו של רבי איצ'לה בלאזר בשנת תרס"ז, לא דעכה חצר שטרויס. להפך – החצר המשיכה לשמש בית ומקום מגורים לתלמידי חכמים בדורות שאחריו, ורשימת השמות שעברו דרכה בתקופה זו מגלה עד כמה נותר המקום מוקד משיכה עבור עילית הלומדים והרבנים בירושלים, גם לאחר שהדמות המרכזית שהעניקה לו את שיאו הרוחני כבר לא הייתה עוד בין החיים.

מרתף הניסים והישועות של בעלי תנועת המוסר בחצר שטרויס נחשף! – מחקר מצולם מאת ישראל שפירא וצוות חוקרים - צילום: באדיבות ערוץ היוטיוב ישראל שפירא 10 10 0:00 / 53:21 מרתף הניסים והישועות של בעלי תנועת המוסר בחצר שטרויס נחשף! – מחקר מצולם מאת ישראל שפירא וצוות חוקרים ( צילום: באדיבות ערוץ היוטיוב ישראל שפירא )

האיש שבזכותו הוקמה חצר שטרויס – הנגיד ר' שמואל שטרויס ( צילום: ישראל שפירא )

עוד דמות ששמה נקשר לחצר, הוא רבי צבי פסח פרנק – מי שעמד בראש ישיבה לצעירים מצוינים שהוקמה על ידי ישיבת "אור חדש". רבי צבי פסח פרנק נודע מאוחר יותר כאחד מגדולי הרבנים של ירושלים במאה העשרים, וכיהן שנים רבות כרבה הראשי של העיר.

גם הביבליוגרף אליעזר רפאל מלאכי, שסיפר כי הסתופף בילדותו "בצילו של רבו" בחצר שטרויס שבירושלים.

יליד נוסף של חצר שטראוס שדרכו מפתיעה במיוחד הוא רבי חיים יעקב גולדוויכט ממייסדי ישיבת כרם ביבנה, ישיבת ההסדר הראשונה בארץ ישראל, שנולד במתחם בשנת תרפ"ה (1925) לרב ישראל אלעזר גולדוויכט. למד בישיבת עץ חיים אצל רבי איסר זלמן מלצר ובישיבת סלבודקה בבני ברק, וקיים קשרים הדוקים עם עולם הישיבות הליטאי.

לאחר שהתייעץ עם החזון איש (שעודד אותו לקבל את המינוי) ועם הגרי"ז מבריסק (שהורה לו שלא), הפך לימים לראש הישיבה הראשון של ישיבת כרם ביבנה – הישיבה הראשונה בארץ שפעלה במסגרת "הסדר", ומכאן זכתה לכינוי "אם ישיבות ההסדר". על תרומתו למפעל זה זכה בפרס ישראל בשם איגוד ישיבות ההסדר.

כך יצאה מאותה חצר קטנה במוסררה דמות שהטביעה חותם עמוק על עולם רוחני שונה לחלוטין מזה שאפיין את מייסדי החצר.

מקורות: ספר תולדות רבי יצחק בלאזר ("רבי איצלה פטרבורגר"), שנאסף בידי נכדו הרב מרדכי בלאזר ז"ל ויצא לאור בסיוע ועד "שפתי חכמים", תשע"ד.