התמונה שהיא הסמל הבלתי מעורער של בתי שטרויס. הגה"צ רבי איצ'לה בלאזר עולה בגרם המדרגות. כיום בקיר משרדי ישיבת נתיבות אהרן ( צילום: ישראל שפירא )

פרק 11: רבי איצ'לה בלאזר שאף לעלות לארץ ישראל עשרות שנים לפני שהדבר התאפשר לו כלכלית – ובסופו של דבר, לאחר כל אותה ציפייה ארוכה, זכה לחיות בחצר שטרויס רק כשלוש שנים בלבד. פרק זמן קצר יחסית, אך כזה שהותיר חותם עמוק על החצר ועל תושביה, כפי שראינו בפרקים הקודמים.

מרתף הניסים והישועות של בעלי תנועת המוסר בחצר שטרויס נחשף! – מחקר מצולם מאת ישראל שפירא וצוות חוקרים - צילום: באדיבות ערוץ היוטיוב ישראל שפירא 10 10 0:00 / 53:21 מרתף הניסים והישועות של בעלי תנועת המוסר בחצר שטרויס נחשף! – מחקר מצולם מאת ישראל שפירא וצוות חוקרים ( צילום: באדיבות ערוץ היוטיוב ישראל שפירא )

התמונה שהיא הסמל הבלתי מעורער של בתי שטרויס. הגה"צ רבי איצ'לה בלאזר עולה בגרם המדרגות. כיום בקיר משרדי ישיבת נתיבות אהרן ( צילום: ישראל שפירא )

בליל י"א מנחם אב, כאשר הרופא קבע כי מצבו הורע מאוד, נהג רבי איצ'לה כדרכו לאורך כל חייו – לחשוב על הזולת ולא על עצמו, גם ברגעיו האחרונים ממש. הוא פנה לחתנו ואמר לו: "שתי בקשות לי אליך. האחת – שתבקש את בני החצר שילכו להתפלל עלי בכותל המערבי. השנית – שתשלח מברק לסלובודקא (באותם השנים הם ישבו בקובנה ולא בחברון), שיתפללו עבורי".

בלילה ההוא, מבלי ידיעתו של רבי איצ'לה עצמו, התכנסו בני החצר בבית המדרש שבחצר שטרויס "לשפוך שיח ולהרבות עתירה לפני בורא עולם", כש"זעקת התפילה ובכיות התחנונים... הרעידו את אמות טיפי הבית והרעישו את כל סביבותיו" – אלא שבני החצר דאגו במיוחד לכך שקול התפילה הנסער לא יגיע לחדרו של רבי איצ'לה, כדי שלא ישרה עליו רוח נכאה בשעותיו האחרונות.

רבי איצ'לה נפטר למחרת בצהריים, ביום שני י"א מנחם אב תרס"ז, "במיתת נשיקה... ללא שום אותות גסיסה" – מיתה שקטה ורגועה, ההולמת את דמותו לכל אורך חייו. בצוואתו ביקש דבר יוצא דופן: שלא יספידוהו כלל, לא בירושלים ולא בגולה, מלבד בסלובודקה בלבד – בעקבות מנהגו שאותו ביקש להמשיך של רבי אליהו רגולר, בעל "יד אליהו".

הלוויתו הייתה ענקית, וכותבי התקופה מתארים "השחירו כל סביבותיה של 'חצר שטרויס' בים אנושי אדיר, אשר התקבץ באלפיו מכל פינותיה שכונותיה ופרבריה של ירושלים, ללוות את רבינו אל מקום מנוחתו בהר הזיתים".

המשך יבוא...

מקורות: ספר תולדות רבי יצחק בלאזר ("רבי איצלה פטרבורגר"), שנאסף בידי נכדו הרב מרדכי בלאזר ז"ל ויצא לאור בסיוע ועד "שפתי חכמים", תשע"ד.