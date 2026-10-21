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בקלי קלות

בלי לקלף ובלי לטגן: תפוחי האדמה שמתפצחים בכל ביס

שוליים זהובים שמתפצחים בביס, קליפה פריכה ומרכז רך כמו פירה. את תפוחי האדמה האלה לא חותכים ולא מטגנים: מבשלים, מועכים קלות ושולחים לתנור. כמה מצרכים פשוטים, בלי טיגון ובלי עבודה מסובכת, והתוצאה היא תוספת שקשה להפסיק לנשנש (אוכל ומתכונים)

טב
טלי בר
כיכר השבת |
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קודם מועכים, אחר כך אופים: הביס הפריך שלא תרצו לפספס (צילום: טלי בר)
סועדים4
זמן הכנה45 דק'
רמת קושיקל
פרווה

מצרכים

    • 1 כף מלח למי הבישול
    • 3 כפות שמן זית
    • ¾ כפית מלח
    • ¼ כפית פלפל שחור
    • פטרוזיליה קצוצה להגשה (לא חובה)

    אופן ההכנה

    1. מביאים לרתיחה סיר גדול עם מים וכף מלח. מוסיפים את תפוחי האדמה השלמים, עם הקליפה, ומבשלים 20–25 דקות, עד שהם רכים מאוד וסכין ננעצת בהם בקלות.
    2. מסננים היטב ומשאירים את תפוחי האדמה במסננת כ-5 דקות, כדי שהאדים יתנדפו.
    3. מחממים תנור ל-200 מעלות בחום עליון ותחתון, או ל-180 מעלות בטורבו.
    4. מסדרים את תפוחי האדמה בתבנית גדולה, במרווחים זה מזה. בעזרת מועך פירה או תחתית של כוס יציבה מועכים בעדינות כל תפוח אדמה לעובי של כ-1–1.5 ס"מ. חשוב שיישאר שלם יחסית, גם אם הקצוות נסדקים.
    5. מניחים לתפוחי האדמה המעוכים להתייבש בתבנית עוד כ-5 דקות.
    6. מזלפים מעליהם את שמן הזית ומפזרים מלח ופלפל שחור. מקפידים שהשמן יגיע גם לקצוות.
    7. אופים כ-40–45 דקות, עד שתפוחי האדמה זהובים מאוד ופריכים בקצוות. אין צורך להפוך במהלך האפייה.
    8. מוציאים מהתנור, מפזרים פטרוזיליה קצוצה אם רוצים ומגישים מיד.

      9. טיפ לפריכות מושלמת: אל תצופפו את תפוחי האדמה בתבנית ואל תוציאו אותם מוקדם מדי. הקצוות השחומים והדקיקים הם החלק הכי טעים.

      בתאבון!

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