בקלי קלות

בלי לקלף ובלי לטגן: תפוחי האדמה שמתפצחים בכל ביס

שוליים זהובים שמתפצחים בביס, קליפה פריכה ומרכז רך כמו פירה. את תפוחי האדמה האלה לא חותכים ולא מטגנים: מבשלים, מועכים קלות ושולחים לתנור. כמה מצרכים פשוטים, בלי טיגון ובלי עבודה מסובכת, והתוצאה היא תוספת שקשה להפסיק לנשנש (אוכל ומתכונים)