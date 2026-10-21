בלי לקלף ובלי לטגן: תפוחי האדמה שמתפצחים בכל ביס

סועדים4
זמן הכנה45 דק'
רמת קושיקל
פרווה
מצרכים
- 700 גרם תפוחי אדמה קטנים, כ-12–14 יחידות
- 1 כף מלח למי הבישול
- 3 כפות שמן זית
- ¾ כפית מלח
- ¼ כפית פלפל שחור
- פטרוזיליה קצוצה להגשה (לא חובה)
אופן ההכנה
- מביאים לרתיחה סיר גדול עם מים וכף מלח. מוסיפים את תפוחי האדמה השלמים, עם הקליפה, ומבשלים 20–25 דקות, עד שהם רכים מאוד וסכין ננעצת בהם בקלות.
- מסננים היטב ומשאירים את תפוחי האדמה במסננת כ-5 דקות, כדי שהאדים יתנדפו.
- מחממים תנור ל-200 מעלות בחום עליון ותחתון, או ל-180 מעלות בטורבו.
- מסדרים את תפוחי האדמה בתבנית גדולה, במרווחים זה מזה. בעזרת מועך פירה או תחתית של כוס יציבה מועכים בעדינות כל תפוח אדמה לעובי של כ-1–1.5 ס"מ. חשוב שיישאר שלם יחסית, גם אם הקצוות נסדקים.
- מניחים לתפוחי האדמה המעוכים להתייבש בתבנית עוד כ-5 דקות.
- מזלפים מעליהם את שמן הזית ומפזרים מלח ופלפל שחור. מקפידים שהשמן יגיע גם לקצוות.
- אופים כ-40–45 דקות, עד שתפוחי האדמה זהובים מאוד ופריכים בקצוות. אין צורך להפוך במהלך האפייה.
- מוציאים מהתנור, מפזרים פטרוזיליה קצוצה אם רוצים ומגישים מיד.
טיפ לפריכות מושלמת: אל תצופפו את תפוחי האדמה בתבנית ואל תוציאו אותם מוקדם מדי. הקצוות השחומים והדקיקים הם החלק הכי טעים.
בתאבון!
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