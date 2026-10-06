רק 2 מרכיבים - והלאפה הזאת באמת יוצאת רכה וגמישה

אחרי שבועות של חגים, ארוחות, מנות ראשונות, עיקריות, תוספות וקינוחים, מגיע הרגע שבו הגוף מבקש משהו הרבה פחות מרשים.

לא עוד תבנית. לא עוד סיר. לא עוד "מה נכין לארוחת ערב".

רק משהו חם, טרי, מהיר - ועדיף כזה שלא דורש רשימת קניות.

וכאן נכנסת הלאפה הזאת.

אל תתנו למראה להטעות: הקינוח המרשים הזה כמעט לא דורש עבודה טלי בר | 05.10.26

לאפה מ-2 מרכיבים

ל-4 לאפות קטנות

מצרכים:

1 כוס קמח תופח

3/4 כוס קוטג'

מעט קמח לקימוח משטח העבודה

אופן ההכנה:

מערבבים בקערה את הקוטג' והקמח עד שמתחיל להיווצר בצק.

מעבירים ללישה קצרה בידיים, רק עד שהבצק מתאחד ונעשה חלק. אם הוא דביק מאוד, מוסיפים כף קמח בכל פעם. אם הוא יבש ומתפורר, מוסיפים מעט קוטג' או כמה טיפות מים.

מחלקים ל-4 כדורים.

מקמחים מעט את משטח העבודה ומרדדים כל כדור לעיגול דק, בערך בעובי חצי סנטימטר.

מחממים מחבת על אש בינונית, ללא צורך בשמן או עם נגיעה קטנה בלבד אם המחבת נוטה להידבק.

מניחים לאפה אחת ומטגנים 2-3 דקות, עד שמתחילות להופיע בועות וכתמים זהובים. הופכים ומטגנים עוד כ-2 דקות.

ממשיכים כך עם יתר הלאפות.

הכי טעים לאכול מיד כשהן חמות וגמישות.

ומה שמים בפנים?

כאן דווקא כדאי לא להסתבך.

גבינה לבנה, ירקות וקצת זעתר.

טונה (למי שאוכל דגים עם חלבי), מלפפון ועגבנייה.

חביתה וירקות.

או אפילו רק גבינה צהובה והכנסה קצרה למחבת עד שהיא נמסה.

אחרי כל ארוחות החג, לפעמים דווקא האוכל הכי פשוט הוא זה שנעלם ראשון מהצלחת.

והבונוס - אפשר להכין כמה מראש. הלאפות נשמרות עד 3 ימים במקרר ואפשר גם להקפיא אותן.

ניסיתם? הצליח? שתפו בתגובות!