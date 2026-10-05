הקינוח שנראה כמו מיליון דולר - ומכינים בקערה אחת

600 גרם פירות יער קפואים

3 כפות סוכר

1 כף קורנפלור

1 כף מיץ לימון

לבצק

1½ כוסות קמח - 180 גרם

⅓ כוס סוכר - כ-65 גרם

1½ כפיות אבקת אפייה

קורט מלח

75 גרם נטורינה או מרגרינה קרה, חתוכה לקוביות

⅓ כוס חלב סויה - כ-80 מ"ל

1 כפית תמצית וניל

אופן ההכנה

מחממים תנור ל-180 מעלות.

שמים בתבנית בינונית את פירות היער הקפואים, הסוכר, הקורנפלור ומיץ הלימון ומערבבים היטב. אין צורך להפשיר את הפירות מראש.

בקערה נפרדת מערבבים קמח, סוכר, אבקת אפייה ומלח.

מוסיפים את הנטורינה הקרה ומפוררים בעזרת האצבעות עד שמתקבלת תערובת פירורית.

מוסיפים את משקה הסויה והווניל ומערבבים רק עד שנוצר בצק רך ואחיד. לא ללוש יותר מדי.

לוקחים כפות מהבצק ומניחים בגושים מעל הפירות. אין צורך לכסות את כל התבנית - משאירים מעט רווחים בין גושי הבצק.

אופים במשך 30-35 דקות, עד שהחלק העליון זהוב והפירות מבעבעים בשולי התבנית.

מוציאים מהתנור וממתינים 10-15 דקות לפני ההגשה.

מגישים חם, ואם רוצים - מוסיפים מעל כדור גלידת וניל פרווה בדיוק ברגע שבו הפירות עדיין חמים והגלידה מתחילה להימס.

בתאבון!

אהבתם? שתפו בתגובות!