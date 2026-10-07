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קריספי וממכר

הביסקוויטים שנראים תמימים - עד שפותחים אותם באמצע

ביסקוויטים רכים וזהובים, ממולאים בתערובת פקאן וסוכר חום שנמסה בפנים לקרמל אגוזי ודביק, ומקבלים מעל זילוף מתוק שמסיים את הכול בדיוק כמו שצריך. הם נראים מושקעים, אבל ההכנה פשוטה בהרבה ממה שנדמה (אוכל ומתכונים)

טב
טלי בר
כיכר השבת |
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רכים מבחוץ, קרמליים מבפנים: עוגיות פקאן שאי אפשר לעצור (צילום: טלי בר)
מנות/יחידות16
זמן הכנה32 דק'
רמת קושיקל
חלבי / פרווה

מצרכים

    לבצק

    • 2 כוסות קמח
    • 1 כף אבקת אפייה
    • 1/2 כפית מלח
    • 85 גרם חמאה קרה חתוכה לקוביות
    • כ-3/4 כוס חלב

    לגרסה פרווה אפשר להשתמש במחמאה או תחליף חמאה ובמשקה צמחי ניטרלי.

    למילוי הפקאן

    • 3/4 כוס אגוזי פקאן קצוצים דק
    • 1/2 כוס סוכר חום דחוס
    • 55 גרם חמאה רכה

    לציפוי

    • לגרסה חלבית - ריבת חלב מוכנה
    • לגרסה פרווה - רוטב קרמל פרווה מוכן
    • 16 חצאי אגוזי פקאן לקישוט

    אופן ההכנה

    מחממים תנור ל-180 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה.

    מערבבים בקערה קמח, אבקת אפייה ומלח.

    מוסיפים את קוביות החמאה הקרה ומפוררים בעזרת האצבעות עד שמתקבלים פירורים גסים. מוסיפים את החלב בהדרגה ומערבבים רק עד שנוצר בצק רך. אם הבצק מעט דביק - זה בסדר, אין צורך להעמיס עליו קמח.

    מחלקים את הבצק ל-16 חלקים.

    בקערה נפרדת מערבבים את הפקאן הקצוץ, הסוכר החום והחמאה הרכה.

    משטחים כל חתיכת בצק לעיגול קטן בכף היד, מניחים במרכז בערך שתי כפיות מהמילוי וסוגרים את הבצק מעליו. מגלגלים בעדינות לכדור ומניחים על התבנית כשהחיבור כלפי מטה.

    ממשיכים כך עם כל הכדורים.

    אופים במשך 12-15 דקות, עד שהביסקוויטים תפוחים וזהובים.

    מוציאים מהתנור ומניחים להם להצטנן כמה דקות.

    מחממים מעט את ריבת החלב או את רוטב הקרמל, רק עד שהם נעשים נוזליים ונוחים לזילוף.

    מזלפים מעל כל ביסקוויט מעט רוטב ומניחים חצי אגוז פקאן.

    הכי טעים לאכול כשהם עדיין מעט חמימים - כשהבצק רך, המילוי בפנים דביק והפקאן מוסיף את הקראנץ' שמאזן את כל המתיקות.

    בתאבון!

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