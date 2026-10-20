התוכנית 'כיפות שחורות' בהגשת יוסי סרגובסקי, בעוד פרק טעון וסוער, ערב הבחירות. המתיחות ברחוב החרדי והישראלי מגיעה לנקודת רתיחה, והאולפן הפך לזירת עימות סביב חוק הגיוס, המעצרים בנתב"ג וסכנת אחוז החסימה שמרחפת מעל המפלגות החדשות.

חברי הפאנל:

הדיון באולפן "כיפות שחורות", נפתח בטונים צורמים סביב אחת הסוגיות הנפיצות ביותר כיום: מעצרם בנתב"ג של תלמידי ישיבה מחסידות חב"ד ששבו מלימודים בחו"ל.

ד"ר חיים גולובנציץ לא חסך בביקורת ותקף את המהלך בחריפות: "אלו מעצרים מיותרים, מופרכים, נלעגים ומונעים מאג'נדה פוליטית". מנגד, יואב אדומי, נציג 'המילואימניקים', הסכים כי המעצרים במתכונתם הנוכחית אינם יעילים, אך הציג קו נוקשה ודרש להכביד את ידה של המדינה: "כדי לשים סוף למעצרי העריקים נדרשות סנקציות כלכליות כואבות ומשמעותיות. מי שלא משרת – לא יקבל שקל מהמדינה". עו"ד אפי בן גד בחר להפנות אצבע מאשימה למערכת המשפטית: "יש כאן שלטון-על בישראל, שפועל מעל השלטון הנבחר וגורר אותנו פעם אחר פעם לכאוס, במטרה לפגוע בציבור החרדי ערב הבחירות".

רגע השיא של המשדר נרשם כאשר הדיון עבר לעסוק בתופעת המפלגות החרדיות הקטנות, ובראשן מפלגת 'צבע שחור'. יו"ר המפלגה, יעקב חיים מילר, ניסה להדוף את הביקורת כלפיו ותקף חזרה את הממסד החרדי הוותיק: "אני מגיע לפה עם נדוניה יקרה של קולות... של חרדים שלא מתכננים להצביע לש"ס או ליהדות התורה. תבינו שאני מציל את הקולות האלה".

עו"ד בן גד דחה את דבריו על הסף והטיח בו בעוצמה: "גם אם נאמין שיש לך קולות, כל קול שלך יישרף לפח". איש התקשורת מנחם קולדצקי ניסה לנתח את התופעה בעיניים סוציולוגיות, והגדיר אותה כהצבעת נגד קלאסית: "מדובר בזעקת מחאה של הציבור. כשאדם מרגיש שלא קיבלו את הבן שלו למוסד, הוא שם את הפתק הזה – אבל בסוף הקולות האלה ילכו לפח".

לקראת סיום התוכנית, האווירה באולפן התלהטה שוב כאשר חברי הפאנל צפו בקטע וידאו בו נראה ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, תוקף בחריפות את הציבור החרדי ואת יו"ר ש"ס, אריה דרעי. עו"ד בן גד רתח מזעם וכינה את בנט "ביזיון" ואדם אופורטוניסט, בעוד מילר הוסיף בעוקצנות מזלזלת: "בן אדם חילוני שגדל בגבעתיים לא יכול פתאום לשחק אותה צדיק... הוא פשוט לא רלוונטי".

את המשדר הסוער חתמו חברי הפאנל בבחירת "איש השבוע" שלהם, בחירות ששיקפו היטב את פערי התפיסות והשסעים סביב השולחן.

עו"ד בן גד בחר להצדיע לאימהות החרדיות, שלדבריו מוסרות את נפשן על לימוד התורה של בניהן; יעקב חיים מילר בחר בראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה, על עמידתו הבלתי מתפשרת מול חוק הגיוס; מנחם קולדצקי בחר להעניק את התואר לח"כ יעקב אשר על פועלו הפרלמנטרי השוטף. מנגד, מהעבר השני של המתרס, יואב אדומי חתם עם מסר נוקב משלו, כשבחר להקדיש את התואר למשרתי המילואים – אלו שלדבריו ממשיכים לשאת בנטל הקיומי לבדם.

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