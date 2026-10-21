בת"תים לא מלמדים איך להיכשל | "שותף לדף" עם הרב משה יודלוב | פרק 8

בת"תים לא מלמדים איך להיכשל | "שותף לדף" עם הרב משה יודלוב | פרק 8

שימו לב לדבר מדהים - בתלמוד תורה מלמדים רק איך להצליח, לא כל כך מלמדים איך להיכשל.

מה זה אומר?

אם הייתי מלאך - מלאך לא טועה, אנחנו בני אדם - חייבים לטעות, כך השם ברא אותנו.

לימוד גמרא זה אומר כל הזמן להבין, לחשוב.

רגע, האם מותר לי לטעות?

כן.

מעל 20 שנה אני פוגש בחורים, ילדים ואברכים, ר"מים ומלמדים מכל המגזרים, כדי לתת הדרכה איך להצליח ולהתפתח בלימוד גמרא.

בבין הזמנים האחרון התקשר אלי אדם, תלמיד חכם, הוא אומר שעד היום הוא היה משגיח בישיבה, במשך כמה שנים, וכדי ללמוד להיות משגיח הוא הלך לרב משה בלוי - הוא יועץ מפורסם שיש לי קשר טוב איתו, והוא מאוד עזר לו...

אותו תלמיד חכם מספר לי שמהרב בלוי הוא למד שאמנם יכול להיות שאתה חכם, אבל יש אנשים עם ניסיון של יותר מ-20 שנה בתחום, והם יכולים לתת לך את הניסיון שלהם בכמה שעות, האם לא שווה להשקיע?

לכן הוא אומר לי שהוא רוצה לפגוש אותי כדי לקבל הדרכה כי הוא הולך להיות מגיד שיעור בישיבה, הוא רוצה הדרכה איך להעביר שיעור.

אני שם לב לתופעה שתלמידים אומרים 'אם אני מקבל ייעוץ בגמרא זה סימן שאני לא בסדר', ואני אומר שבעיקר בחורים טובים צריכים הדרכה, מכמה סיבות.

א. רוב הבחורים שאני מכיר לומדים באוטומט, הם לא יכולים לומר איך הם לומדים, וזו סיבה שכאשר הם רוצים להתקדם בלימוד הם לא יודעים איך לעשות את זה.

ב. ישנם ישיבות גדולות שמקבלים בחורים מעולים אך תוך שנתיים רבים יורדים בלימוד, הם לא יודעים בדיוק מה לעשות בישיבה גדולה, איך להתקדם מהמקום שבו היו בישיבה קטנה... זה יוצר אצלם תסכול ואיזשהו מעצור...

אני עצמי פגשתי בחורים רבים, שממש כבר לא למדו בכלל, ורק כשקיבלו הדרכה מסודרת - איך ללמוד, זה הקפיץ אותם בכמה רמות, והפכו להיות הטובים ביותר.

לכן אני מדגיש - החשיבות של ההדרכה היא לא רק לחלשים אלא בעיקר לטובים, כדי לדעת איך להיות טובים יותר.