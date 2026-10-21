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בכירים בסיעות החרדיות התייחסו בשיחה עם 'כיכר השבת' להחלטה לצאת בהצהרות חד משמעיות על סוגיית חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות והסבירו כי מדובר במהלך מכוון והצהרת כוונות חד משמעית של המפלגות החרדיות.

לדברי הבכירים: "נגמרו הימים שבהם גימגמנו, הסתרנו או התנצלנו מחשש ש'הגוש' ייפגע. הגיע הזמן להוריד את המסכות ולומר את האמת בראש מורם ובלי למצמץ: אנחנו בכנסת מסיבה אחת ויחידה - להבטיח את מעמד תלמידי הישיבות והצלת עולם התורה! זו השליחות הבלעדית שקיבלנו ממרנן ורבנן גדולי ישראל". "לא מעניינים אותנו כיסאות, לא ג'ובים ולא תוארי כבוד בהנהגת המדינה. הכל הבל הבלים מול עולם התורה, ואנחנו נאמר זאת בקול רם ובריש גלי", הוסיפו. הבכירים חזרו על הדרישה החד משמעית ואמרו ל'כיכר השבת': "ומכאן יוצא אולטימטום חד וברור לכל מי שחולם לבנות איתנו קואליציה ביום שאחרי הבחירות: אפילו לא אצבע אחת! לא נתמוך באף ממשלה - גם לא בהימנעות - ללא חקיקה מפורשת ומעשית של חוק הגיוס על השולחן. זעם בבני ברק: נהרס בית הוראה שפעל 35 שנה; הרב הותקף קובי ישראל | 20.10.26 "זהו הקו האדום והתנאי הראשון: בלי חוק גיוס - אין חוקים, אין תקציבים ואין ממשלה. המשחקים נגמרו, על טעויות העבר לא נחזור עוד!". "אנחנו מתמודדים בבחירות רק כדי להסדיר את מעמד תלמידי הישיבות, זו האמת, וזו הסיבה שכל ראשי המפלגות החרדיות מצהירים זאת בראשי גלי מבלי להתבייש, שיידעו על מ הבחירות". בכיר ב'יהדות התורה' אמר אמש בשיחה עם 'כיכר השבת': "יש הסכמה עם נתניהו, אם הוא ישיג 61 - חוק הגיוס יהיה החוק הראשון שהממשלה בראשותו תעביר", מסר הבכיר. "הראשון! ולא יהיו פשרות כמו שהתפשרנו ערב איראן". לדבריו, "מה שהיה לא יהיה - לא נסכים לדחיות ונתניהו מבין את זה, זו הסיבה שגם הוא העביר מסר דומה לציבור שלנו בתקשורת החרדית״. כזכור, יו"ר ש"ס אריה דרעי, בריאיון שהעניק לכיכר השבת' בשבוע שעבר, הציב את התנאי כתנאי סף חד-משמעי לכל הרכבת ממשלה עתידית: הסדרת מעמד תלמידי הישיבות בחוק.

אריה דרעי על חוק הגיוס 10 10 0:00 / 2:01 אריה דרעי על חוק הגיוס

יו"ר ש"ס הדגיש כי כל עוד מונפת "חרב המעצרים" על לומדי התורה, סיעתו לא תיתן את ידה להקמת שום ממשלה – בין אם בתמיכה מבחוץ ובין אם בהשתתפות פעילה. לדבריו: "אנחנו ממשיכים בדרכו של מרן, מרן אמר לנו לעשות הכל אבל הכל כדי להסדיר את מעמד תלמידי הישיבות שהעקרון היה שכל מי שלומד תורה ימשיך.

"הכרזנו את זה, מרן הראשון לציון בקולו אמר את זה, אני אמרתי את זה: לא תהיה ממשלה בישראל - ש"ס תומכת או משתתפת - בלי שנסדיר את מעמד תלמידי הישיבות. איך אפשר להשלים עם זה שהחרב הזו מונחת על המעצרים".

גם יו"ר יו"ר 'יהדות התורה', ח"כ יעקב אשר, הציב באולפן 'כיכר השבת' אולטימטום חד משמעי, ומבהיר כי מפלגתו לא תהיה חלק משום קואליציה עתידית ואף לא תתמוך בה מבחוץ - ללא חקיקה בפועל של הסדרת מעמד בני הישיבות.

"אנחנו, יהדות התורה, לא ניכנס לממשלה שלא תעביר דה-פקטו את החוק להסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות הנקרא חוק הגיוס, נקודה!", מצהיר ח"כ אשר בנחרצות במהלך הראיון. "אין הסבר לשוני אחר: לא ניכנס ולא נתמוך בממשלה שלא מעבירה קודם את חוק הגיוס".

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יו"ר 'שלומי אמונים', ח"כ מאיר פרוש, התחייב באולפן 'כיכר השבת': "האם נסכים לדחות (את חקיקת הגיוס. י-כ)? לא נסכים לדחות! זה כן. או שיש לנו חוק ואנחנו יכולים להיות מסודרים בעניין הזה, או שאין חוק ואנחנו לא בעניין. הפעם אנחנו לא נמצאים בתוך הוויתורים האלה. לא נותנים גם להעביר חוקים שהקואליציה מעוניינת בהם – עד שהדבר הזה מוסדר. הצבעת ליהדות התורה? אתה יכול לדעת שלא תקום כאן ממשלה שאנחנו חלק ממנה לפני שיש חוק גיוס. חתומים על זה!"