בבורו פארק נחגג בשמחה רבה מעמד פדיון הבן ליניק בן להרב זלמן לייב שטיין, בן הגה"צ רבי יוסף מאיר שטיין מפאלטישאן, חתן הגה"צ מקרעטשניף ב"פ, ונכדם של האדמו"ר מזידיטשוב והאדמו"ר משענדישוב | בשמחה ציינו כי הרך הנימול נקרא בשם 'זיידא אליעזר זאב', על שמו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל, שהסתלק לפני שנה לגנזי מרומים (חסידים)

חיים רוזנבוים