מבזקים נוספים
עופר וינטר נפגש עם ראש ישיבת מרכז הרב והרב שמואל אליהו
עופר וינטר, אביו של איתן שנחטף לעזה, הגיע לפגישה עם ראש ישיבת מרכז הרב הרב יעקב שפירא ועם הרב שמואל אליהו, הרב הראשי של צפת ואביו של עמיחי אליהו מעוצמה יהודית.כיכר השבת
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 11:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 11:00אריאל שרפר
הבוס הסיני: מפרק מכוניות, נלחם בתוקפים - ויודע לחלום
ברת הרובוטיקה Unitree מציגה את H2-X Kung Fu Legend Guardian, רובוט שמדגים רצף של תנועות לחימה, פעלולים עוצמתיים - וגם יודע לעשות משהו מעניין במיוחד (חדשות בעולם)דני שפיץ
כ"ץ במתקפה על איזנקוט: "מעליל עלי שאני רוצה לפתוח מלחמה - מסיבות פוליטיות ומפקיר את הצפון"
שר הביטחון מאשים את איזנקוט בנכונות להחזיר את חיזבאללה לגבול • גולן מואשם בהאשמת חיילים בהרג ילדים מתוך תחביב | "לא ילמד אותי מהי אחריות" (צבא וביטחון)דניאל הרץ
מנדלבליט על המתנות לנתניהו: "על דברים כאלה אני לא פותח חקירה"
עמית חדד הציג למנדלבליט דברים שאמר בישיבה משנת 2016 על קבלת מתנות בידי נתניהו, והקשה על אישורי החקירה בתיקי האלפים. היועץ המשפטי לשעבר התקשה לשחזר את פרטי ההקלטות שהוצגו בפניו, אך הבהיר כי אישר לבדוק חשדות לקבלת טובות הנאה מאנשי עסקים (משפט)משה כהן
דריכות שיא בצה"ל | גורם בכיר: "הסיכוי לחזור למלחמה הולך ומתגבר"
חיל האוויר מגביר אימונים בשמי ישראל • ההחלטה תתקבל לאחר הבחירות בתיאום עם וושינגטון | גורם ביטחוני: "הסיכוי למלחמה גובר" (צבא וביטחון)ב. ניסני
יו"ר ש"ס אריה דרעי בהתחייבות דרמטית: תפילין לכל נער שחוגג בר מצווה
יו"ר ש"ס מכריז על תוכנית 'תפילין לכל ילד' - ערכת בר מצווה לכל נער לצד חיוב מערכת החינוך להקצות מקום תפילה | התשובה ליאיר גולן (חרדים)יוני גבאי
נעצר חשוד בתקיפת פעילים פוליטיים בשוהם באמצעות מוט וקסדה
משטרת ישראל עצרה תושב חדיד בן 19 החשוד בתקיפה אלימה של פעילים פוליטיים בשוהם. על פי החשד, התוקף ירק לעבר הפעילים והיכה אותם באמצעות מוט וקסדה שהחזיק בידו. שוטרי תחנת ראש העין הגיעו למקום, ביצעו סריקות ואיתרו את החשוד בתוך זמן קצר. החשוד הועבר לחקירה ויובא מחר לבית המשפט בבקשה להארכת מעצר.קובי רוזן