פיצוץ השיחות עם טרמאפ? פוטין כתש את קייב ב-21 טילים בליסטיים

שירותי החירום וההצלה של אוקראינה, - צילום: שירותי החירום וההצלה של אוקראינה 10 10 0:00 / 0:46 שירותי החירום וההצלה של אוקראינה, ( צילום: שירותי החירום וההצלה של אוקראינה )

נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי יוצא נגד מוסקבה בעקבות מתקפת טילים נוספת על קייב, שהתרחשה שעות לאחר המגעים המדיניים בהשתתפות שליחו של נשיא ארצות הברית, סטיב וויטקוף, בניסיון לקדם את סיום המלחמה.

על פי דברי זלנסקי, רוסיה שיגרה במהלך הלילה 21 טילים בליסטיים לעבר קייב בשלושה גלים. המתקפות פגעו בתשתיות, במבני מגורים ובנכסים מסחריים, וגרמו למותם של לפחות שני בני אדם. דיווחים נוספים תיארו פגיעות במבנים ובמתקנים אזרחיים ברחבי הבירה. זלנסקי הדגיש כי המתקפה ממחישה, לדבריו, שלא חל שינוי אמיתי בגישתה של רוסיה למלחמה, גם לאחר השיחות המדיניות והניסיונות לקדם הסכם שיביא לסיומה. בעוד המאמצים הדיפלומטיים נמשכים, התקיפות בשטח נמשכות אף הן.

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המתקפה מגיעה על רקע מאמציו של וויטקוף לקדם שיחות בין מוסקבה לקייב בתיווך אמריקני. בימים האחרונים התקיימו מגעים עם ההנהגה האוקראינית ועם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, אולם לפי הדיווחים, טרם הושגה פריצת דרך שתוביל להפסקת הלחימה.

בקייב ממשיכים להתמודד עם השלכות התקיפות הרוסיות, הפוגעות בתשתיות ובאזורים אזרחיים. מבחינת זלנסקי, המסר ברור: עצם קיומן של שיחות מדיניות אינו מעיד על שינוי בשטח, וכל עוד רוסיה ממשיכה לשגר טילים לעבר אוקראינה, המלחמה נמשכת במלוא עוצמתה.