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"המטרה - הפלת המשטר"

נתניהו תוקף: "הדיווח שטראמפ בלם אותי מלתקוף באיראן - אינו נכון ומגמתי"

ראש הממשלה מציב יעד נחרץ למערכת הביטחון • מכחיש דיווחים על בלימת תקיפה ומגלה: "אמרתי לטראמפ – תצטרף או נעשה זאת לבד" | הריאיון המלא (צבא וביטחון)

בס
בני סולומון
כיכר השבת |
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הנשיא טראמפ (צילום: שאטרסטוק)

ראש הממשלה הציב יעד מרחיק לכת למערכת הביטחון: הפלת המשטר ב. בריאיון מיוחד שסיפק ל'ערוץ 7', חשף נתניהו כי העביר הנחיות מפורשות בנושא למוסד ולצה"ל, תוך שהוא מבהיר כי מבחינתו, פגיעה במתקני הגרעין האיראניים בלבד אינה מעניקה מענה מספק כל עוד המשטר ב ממשיך להתקיים.

"אני לא דורש, אני מנחה", השיב נתניהו כשנשאל האם הוא דורש את הפלת המשטר. "הנחיתי שהפתרון היחיד שבא בחשבון כאן זה כמובן הפלת המשטר הפנאטי הזה. הנחיתי את המוסד ואת – זה התפקיד, זה היעד, זאת המשימה".

בפתח הדברים דחה נתניהו את הדיווחים שלפיהם ישראל תכננה לאחרונה לתקוף באיראן אך נשיא ארצות הברית בלם את המהלך. "הדיווח הזה איננו נכון", הבהיר ראש הממשלה, אך נמנע מלהרחיב מעבר לכך.

בהמשך תיאר את המגעים שקיים עם טראמפ לקראת התקיפות הקודמות בשטח איראן, וציין כי ישראל הייתה נחושה לפעול גם ללא מתן אור ירוק מוושינגטון. "הקיום שלנו זה לא נושא למשא ומתן", הדגיש. לדבריו, הבהיר לאנשיו מראש כי בכוונתו לעדכן את הנשיא האמריקני בתוכניות המבצעיות, אך לא לבקש את אישורו.

נתניהו סיפר כי במהלך פגישתם הציג לטראמפ את תוכנית הפעולה, וכשהגיע לשקף הרביעי הציב בפניו את האפשרות להצטרף לתקיפה. "אמרתי לו: 'אשמח מאוד אם תצטרף. יש שם איזה בונקר במקום שנקרא פורדו, אתה יכול להביא את ה-B-2 להפציץ שם. אם לא, אנחנו נעשה את זה, אבל זה יותר קשה. תחליט'", חשף ראש הממשלה.

לוחמים אמריקאים (צילום: סנטקום צבא ארה"ב)

לדברי נתניהו, טראמפ אמנם לא קיבל החלטה במעמד הפגישה, אך ישראל המשיכה כרגיל בהכנותיה המבצעיות. בהמשך, ביום העשירי למערכה, הצטרפה ארצות הברית למהלך – דבר שהוביל לפגיעה קשה ונרחבת במתקני הגרעין, במערך הטילים ובצמרת הצבאית והמדעית של איראן.

עם זאת, הדגיש נתניהו כי גם לאחר המכות הקשות שספג המשטר, ההנהגה האיראנית לא זנחה את שאיפותיה להשיג נשק גרעיני. "ישראל חזקה מאי פעם, איראן וציר הרשע שלה חלשים מאי פעם", אמר, אך קבע במונחים חד-משמעיים כי כל עוד המשטר הפנאטי בטהרן קיים – האיום הקיומי על ישראל לא הוסר, ולפיכך הפלתו נותרה המשימה המרכזית.

כפי שדווח מוקדם יותר היום, ישנה דריכות שיא במערכת הביטחון. כפי שדיווח 'וואלה!', חיל האוויר הגביר באופן משמעותי את אימוני מטוסי הקרב בשמי ישראל בשבועיים האחרונים, על רקע האפשרות הגוברת לפריצת מערכה צבאית נגד איראן. במערכת הביטחון מעריכים כי ההחלטה הסופית בנושא תתקבל רק לאחר הבחירות, בהתאם לתוצאות שיתקבלו ובתיאום הדוק עם ארצות הברית.

גורם ביטחוני התייחס לתקופה הרגישה ולהמתנה הדרוכה להכרעה בבית הלבן ובירושלים: "ככל שחולף הזמן אנחנו נצטרך לעבור דרך עימות עם איראן. הכול יכול להשתנות, אבל בין מציאות שבה הולכים להסכם עם איראן או תוקפים - הסיכוי למלחמה גובר".
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