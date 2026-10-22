ראש הממשלה בנימין נתניהו הציב יעד מרחיק לכת למערכת הביטחון: הפלת המשטר באיראן. בריאיון מיוחד שסיפק ל'ערוץ 7', חשף נתניהו כי העביר הנחיות מפורשות בנושא למוסד ולצה"ל, תוך שהוא מבהיר כי מבחינתו, פגיעה במתקני הגרעין האיראניים בלבד אינה מעניקה מענה מספק כל עוד המשטר בטהרן ממשיך להתקיים.

"אני לא דורש, אני מנחה", השיב נתניהו כשנשאל האם הוא דורש את הפלת המשטר. "הנחיתי שהפתרון היחיד שבא בחשבון כאן זה כמובן הפלת המשטר הפנאטי הזה. הנחיתי את המוסד ואת צה"ל – זה התפקיד, זה היעד, זאת המשימה".

בפתח הדברים דחה נתניהו את הדיווחים שלפיהם ישראל תכננה לאחרונה לתקוף באיראן אך נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בלם את המהלך. "הדיווח הזה איננו נכון", הבהיר ראש הממשלה, אך נמנע מלהרחיב מעבר לכך.

בהמשך תיאר את המגעים שקיים עם טראמפ לקראת התקיפות הקודמות בשטח איראן, וציין כי ישראל הייתה נחושה לפעול גם ללא מתן אור ירוק מוושינגטון. "הקיום שלנו זה לא נושא למשא ומתן", הדגיש. לדבריו, הבהיר לאנשיו מראש כי בכוונתו לעדכן את הנשיא האמריקני בתוכניות המבצעיות, אך לא לבקש את אישורו.

נתניהו סיפר כי במהלך פגישתם הציג לטראמפ את תוכנית הפעולה, וכשהגיע לשקף הרביעי הציב בפניו את האפשרות להצטרף לתקיפה. "אמרתי לו: 'אשמח מאוד אם תצטרף. יש שם איזה בונקר במקום שנקרא פורדו, אתה יכול להביא את ה-B-2 להפציץ שם. אם לא, אנחנו נעשה את זה, אבל זה יותר קשה. תחליט'", חשף ראש הממשלה.