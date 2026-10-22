פעיל אנטי-ישראלי רוסי שוחרר מהמעצר כמה שעות לאחר מעצרו

מנכ"ל משרד הבריאות גינה בחריפות אירוע אלימות חמור שהתרחש במרפאת קופת חולים כללית. במהלך האירוע הותקף רופא, ועובדת סוציאלית נפגעה כשניסתה לסייע בהשתלטות על התוקף. המשרד הדגיש כי הוא נוקט במדיניות של אפס סובלנות כלפי אלימות פיזית או מילולית במערכת הבריאות, ומגבה באופן מלא את צוות המרפאה. משרד הבריאות פועל מול קופת חולים כללית לבירור נסיבות האירוע.

יוסי נכטיגל