משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה פרסמו היום (חמישי) אזהרה דחופה לציבור המטיילים ולרשויות המקומיות בצפון: הכניסה למספר נחלים פופולריים בצפון הארץ עלולה להיות מסוכנת, בעקבות תוצאות חריגות שהתקבלו בדיגום מים שבוצע ב-20 באוקטובר.

בבדיקות לחיידקים בדיגומים שנלקחו נמצאו בכמה נחלים בצפון תוצאות החורגות מהמלצות משרד הבריאות - 400 קולי צואתי ב-100 מ"ל - ומעידות על הימצאות זיהום במים. במקרים מסוימים, רמות החיידקים גבוהות פי שניים ואף פי שלושה מהרמה המותרת.

הנחלים והאתרים שבהם נמצא זיהום חמור כוללים את נחל הירדן במספר נקודות: גשר יוסף (600 קולי צואתי), גשר להבות הבשן (940), גשר החמישה (580), גשר הפקק חורי (760), מצד עתרת (630), גשר הדודות (550) וגשר אריק (590). כמו כן נמצאו תוצאות חריגות בבריכת המשושים (920), בנחל ג'ילבון (860), בנחל זאכי (690), בבריכת החרוב בנחל צלמון (700), בנחל יהודיה (540), בנחל מג'רסה (500) ובנחל אל על (420).

לנוכח תוצאות אלו, משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מודיעים כי הכניסה לנחלים האלה עלולה להיות מסוכנת עד שתוצאות הדיגום שיתקבלו יהיו תקינות ויציבות. הנחלים והאתרים שעליהם חלה האזהרה הם: נחל הירדן מגשר יוסף עד גשר אריק, בריכת המשושים, נחל ג'ילבון, נחל זאכי, נחל יהודיה, נחל מג'רסה, נחל אל על ובריכת החרוב בנחל צלמון.

על פי ההודעה המשותפת, המשרד להגנת הסביבה לא מצא מקור זיהום ידוע בנחלים. בשגרה הדיגום נעשה מדגמית אחת לשבועיים באמצעות פקחי רשות הטבע והגנים, בנקודות דיגום קבועות בנחלי הצפון - בגליל העליון, בגולן ובגליל המערבי. הנקודות מייצגות מפל, בריכה או מקטע בנחל.

משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה ממשיכים בדיגום ובמעקב ויעדכנו את הציבור לפי הצורך. זוהי לא הפעם הראשונה שמתגלה זיהום בנחלים בצפון.