פרקליטות המדינה הגישה היום (חמישי) לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד כתב אישום חמור נגד דוד, יהודי ישראלי מקדימה-צורן ורוקח בבית מרקחת ג'מיל סואעד (36) מסלמה, בגין הפעלת רשת שיטתית להנפקת אלפי תרופות נרקוטיות וסמים מסוכנים על סמך מאות מרשמים מזויפים.

על פי כתב האישום שהגיש עו"ד יהונתן אילון-הירש מפרקליטות מחוז מרכז, השניים הפעילו במשך כחצי שנה רשת מתוכננת ושיטתית להנפקת סמים מבית המרקחת "קלאב פארם" בקניון "אם הדרך" בבית ינאי, שם שימש סואעד כרוקח אחראי. התרופות הופצו לציבור הרחב, והשימוש בהן ללא פיקוח רפואי עלול לגרום לדום נשימה, פגיעה בכבד ומוות.

מאות מרשמים מזויפים ויומני מעקב קפדניים

לשם ביצוע המרמה, השיג דוד עשרות טפסי מרשם רפואיים, תעודות זהות וספחים מזויפים, וכן 18 חותמות של רופאים מומחים שונים. עטר הטביע בעצמו את החותמות המזויפות על גבי 117 מרשמים שכללו פרטים כוזבים על שמות עשרות אזרחים תמימים, וכן על שם אשתו ובני משפחה נוספים – כולם ללא ידיעתם או הסכמתם.

כדי למנוע את חשיפת המרמה, ניהל דוד שלושה יומני מעקב קפדניים שבהם תיעד את שמות האזרחים שבהם השתמש, מועדי המשיכות וסוגי הסמים שנלקחו. במסגרת הקשר בין השניים, פקד דוד את בית המרקחת בעשרות הזדמנויות שונות.

סואעד, ביודעו כי המרשמים מזויפים, סיפק וניפק סמים מסוכנים בכמויות מסחריות, מבלי שווידא את אמינות המרשמים, ללא הצגת תעודות מזהות כדין, ותוך הפרה חמורה של חובותיו המקצועיות כרוקח אחראי. המרשמים המזויפים כללו פגמים משמעותיים, לרבות שגיאות כתיב בתרופות ובמקצועות הרפואה, שימוש בשמות של רופאים שאינם קיימים כלל או שפרשו לגמלאות, חתימות ידניות זהות של רופאים שונים, ואף מרשם עליו חתומה רופאה שהיא למעשה פיזיותרפיסטית.

בין השניים סוכם כי דוד ישלם את התשלום בהתאם למחירה הרשמי של התרופה המצוינת במרשם המזויף, וכן ישלם סכום נוסף במזומן עבור ניפוק כל תרופה שהיא סם מסוכן. באופן זה ניתן היה להציג במרמה כלפי הרשויות הליך תקין של ניפוק הסמים המסוכנים.

באופן זה ניפק סואעד לדוד – בעצמו ובאמצעות רוקח נוסף שעבד בבית המרקחת – כמויות מסחריות של סמים נרקוטיים ותרופות ממכרות, בהם 690 מדבקות פנטניל, 1,560 טבליות "פרקוסט", 3,030 טבליות "ריטלין", וכן טבליות "טרגין", "וויואנס" ו"אטנט". בתמורה גבה סואעד מעטר תשלום במזומן בין 400-500 ₪ עבור כל מרשם, כאשר בסך הכל שלשל לכיסו כ-58 אלף ₪.

לאחר קבלת הסמים מכר אותם עטר לגורמים שלישיים לצורך הפצתם בציבור תמורת כסף מזומן, אותו הסתיר והסליק בביתו. סך עבירות הלבנת ההון המיוחסות לו עומד על לפחות 335,500 ש"ח במזומן ובמט"ח.