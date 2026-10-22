סוכלה חוליית חיסול חמושה של ארגון הפשע חרירי רגע לפני הביצוע

מבזקים נוספים
מנדלבליט על המתנות לנתניהו: "על דברים כאלה אני לא פותח חקירה"
עמית חדד הציג למנדלבליט דברים שאמר בישיבה משנת 2016 על קבלת מתנות בידי נתניהו, והקשה על אישורי החקירה בתיקי האלפים. היועץ המשפטי לשעבר התקשה לשחזר את פרטי ההקלטות שהוצגו בפניו, אך הבהיר כי אישר לבדוק חשדות לקבלת טובות הנאה מאנשי עסקים (משפט)משה כהן
דריכות שיא בצה"ל | גורם בכיר: "הסיכוי לחזור למלחמה הולך ומתגבר"
חיל האוויר מגביר אימונים בשמי ישראל • ההחלטה תתקבל לאחר הבחירות בתיאום עם וושינגטון | גורם ביטחוני: "הסיכוי למלחמה גובר" (צבא וביטחון)ב. ניסני
יו"ר ש"ס דרעי דרעי בהתחייבות דרמטית: תפילין לכל נער שחוגג בר מצווה
יו"ר ש"ס מכריז על תוכנית 'תפילין לכל ילד' - ערכת בר מצווה לכל נער • חיוב מערכת החינוך להקצות מקום תפילה | התשובה ליאיר גולן (חרדים)יוני גבאי
נעצר חשוד בתקיפת פעילים פוליטיים בשוהם באמצעות מוט וקסדה
משטרת ישראל עצרה תושב חדיד בן 19 החשוד בתקיפה אלימה של פעילים פוליטיים בשוהם. על פי החשד, התוקף ירק לעבר הפעילים והיכה אותם באמצעות מוט וקסדה שהחזיק בידו. שוטרי תחנת ראש העין הגיעו למקום, ביצעו סריקות ואיתרו את החשוד בתוך זמן קצר. החשוד הועבר לחקירה ויובא מחר לבית המשפט בבקשה להארכת מעצר.קובי רוזן
שוטר נפצע בראשו מיידוי אבנים בהפגנה סמוך לצומת אלעד
במהלך הלילה התקהלו עשרות מפגינים סמוך לצומת אלעד והחלו לידות אבנים לעבר כוחות המשטרה. כתוצאה מהאלימות נפצע שוטר בראשו ופונה לטיפול רפואי. שוטרי תחנת ראש העין הכריזו על ההתקהלות כבלתי חוקית ופעלו לפיזור המפגינים ולהשבת הסדר. משטרת ישראל הודיעה כי תפעל באפס סובלנות כלפי כל גילוי אלימות המסכן את שלום הציבור ואת כוחות הביטחון.קובי רוזן
פעיל אנטי-ישראלי רוסי שוחרר מהמעצר כמה שעות לאחר מעצרו
אנדריי חרז'נובסקי, פעיל רוסי אנטי-ישראלי המחזיק באזרחות ישראלית מכוח חוק השבות, שוחרר אתמול מהמעצר כמה שעות בלבד לאחר שנעצר. חרז'נובסקי נעצר במהלך פרובוקציה ליד הכפר א-טיבה בשטחי יהודה ושומרון. הפעיל, הידוע בפעילותו נגד ישראל ברשתות החברתיות, לעג לאחר שחרורו: "זה המעצר הטיפשי ביותר בחיי". הוא נאסף מתחנת המשטרה ברכב פלסטיני על ידי חבריו האנרכיסטים. חרז'נובסקי קיבל אזרחות ישראלית לאחר שנמלט מרוסיה עם תחילת המלחמה עם אוקראינה.קובי אטינגר
נתפסו 4.5 טונות אבוקדו גנוב סמוך לכפר חב"ד — חשוד נעצר
לוחמי ומתנדבי מג"ב מרכז תפסו אמש כ-4.5 טונות אבוקדו שנגנבו מפרדסים סמוך לכפר חב"ד. הכוחות הוזעקו בעקבות דיווח על גניבה חקלאית, וזיהו רכב עם עגלה שנועדה להעמסת התוצרת. נהג הרכב ניסה להימלט בנסיעה פרועה אך נעצר. בסריקות בפרדסים אותרו עשרות שקים גדולים מלאים באבוקדו שהיו מוכנים לאיסוף, וברכב החשוד נמצאו שקים ריקים נוספים. החשוד נעצר להמשך חקירה, והרכב, העגלה והאבוקדו נתפסו.קובי רוזן
האם חייבים להיות 'נורמלי'? | הסוד של רבי נחמן מברסלב מפרשת השבוע
הקב"ה 'תפר' לך תוכנית חיים 'שתפורה' למידותיו, ואף אם נראית הזויה... מטרת ה'לך לך' – שתדע ותפרסם בעולם שאני המלך, וש'אין עוד מלבדי' | פרשת השבוע על פי תורת רבי נחמן מברסלב זי"ע (חסידים)ורד שאלתיאל