ירידה של 14% באירועי רצח בחברה הערבית מתחילת השנה

מבזקים נוספים
"רצו להפיל את הרפובליקה": בעקבות הפרעות - נשיא צרפת מכריז על צעד דרמטי
נשיא צרפת עמנואל מקרון הכריז על שורת צעדים דרמטיים בעקבות הפרעות השבת האחרונה | בימים הקרובים צפויות הגבלות דרמטיות, כול עוצר שיימשך עד ליום ראשון לפחות | הדברים המלאים (בעולם)כיכר השבת
ילד בן 8 נפגע אנוש מאוטובוס בחורה
ילד בן 8 נפגע מאוטובוס בחורה ופונה לבית החולים סורוקה במצב אנוש. צוותי מד"א מבצעים בו פעולות החייאה במהלך הפינוי, והוא סובל מחבלה רב מערכתית. האירוע אירע בשעה 13:23.קובי רוזן
שלושה מבוקשים בסחר בנשק ופעילות טרור נעצרו באזור בנימין ועציון
מסתארבי מג"ב איו"ש עצרו ביומיים האחרונים שלושה מבוקשים החשודים בסחר באמצעי לחימה ובמעורבות בפעילות טרור. שניים נעצרו במחנה קלנדיה באזור בנימין, והם חשודים גם במעורבות במטענים ובפעילות צבאית. מבוקש שלישי נעצר בכפר א-שיוח באזור עציון. הפעילויות בוצעו בהכוונת השב"כ וכללו כיתור מבנים ופריצה אליהם. המעצרים בוצעו ללא אירועים חריגים.קובי רוזן
צפו; המשפיע פיזז טפח מעל אדמת החולין בנישואי בנו
קהל רב ועל צבאם אדמו"רים ורבנים, לצד אורחים מחו"ל, נטלו חלק בשמחת נישואי בן המשפיע החסידי הגה"צ רבי יהודה דייטש, בן הגה"צ גאב"ד רמת שלמה, וחתן הגה"צ גאב"ד קריית צאנז ירושלים. עב"ג הכלה נכדת האדמו"ר מקומרנא בית שמש | לקראת השמחה יצא לאור עולם ספר שו"ת 'דברי יהודה' מהמשפיע (חסידים)חיים רוזנבוים
בן גביר: "דרעי אמר לי בקבינט 'אתה לא כמו בצלאל, אתה חבר' - אז מה קרה פתאום?"
השר איתמר בן גביר, מגיב למתקפות של הפוליטיקאים החרדים נגדו: "כשצריכים אותי בשתיים בלילה יודעים להתקשר, אל תהפכו את העור" • על המתקפה של הראש"ל הגר"י יוסף: "זה עניין של הרבנים ולא של העסקנים, יש לי רבנים עם כתפיים רחבות"(חרדים)ישי כהן
אוטובוס פגע בהולך רגל בכביש 316 ונמלט מהזירה
חקירת נסיבות נפתחה בעקבות תאונת דרכים בכביש 316 שבה אוטובוס פגע בהולך רגל ונמלט. הולך הרגל נפצע באורח אנוש ופונה לבית החולים. שוטרי תחנת העיירות וכוחות נוספים במחוז דרום פועלים לאיתור נהג האוטובוס החשוד, ובוחני תאונות דרכים פועלים בזירה לאיסוף ראיות.קובי רוזן
יהודי צרפתי התראיין לערוץ הימני - ואמר בקול את כל מה שכולם חושבים בשקט
בעל עסק יהודי שבנס לא נפגע במהלך הפרעות בשבת האחרונה בצרפת, התראיין לערוץ החדשות הימני CNEWS ואמר בקול את מה שכל יהודי המדינה חושבים בשקט (חדשות)כיכר השבת