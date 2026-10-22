ירידה של 14% באירועי רצח בחברה הערבית מתחילת השנה

השר איתמר בן גביר, מגיב למתקפות של הפוליטיקאים החרדים נגדו: "כשצריכים אותי בשתיים בלילה יודעים להתקשר, אל תהפכו את העור" • על המתקפה של הראש"ל הגר"י יוסף: "זה עניין של הרבנים ולא של העסקנים, יש לי רבנים עם כתפיים רחבות"(חרדים)

ישי כהן