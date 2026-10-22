אוטובוס פגע בהולך רגל בכביש 316 ונמלט מהזירה

מבזקים נוספים
דגל פלסטין על קירותיו; הצצה נדירה לבית הדין של הקנאים שעובד לפי שעון אירופה
במשך מספר שנים פועל בית דין של הקנאים בלב שכונת 'מאה שערים' בירושלים, במחתרת חלקית ומושך אש | המקום פועל לפי שעון אירופה כדי להתנתק מהמדינה | צפו בתיעוד חריג של הצלם חיים גולדברג (חרדים)חיים רוזנבוים
בג"ץ אוסר על נציגי מפלגות להעביר מידע דיגיטלי מהקלפיות
בית המשפט העליון קבע כי ייאסר על נציגי מפלגות להעביר מידע על מספר המצביעים מהקלפיות באמצעים דיגיטליים. ההחלטה התקבלה בדעת רוב של השופטים כבוב ורונן, מול דעת המיעוט של השופט מינץ.כיכר השבת
בג"ץ בהחלטה דרמטית: חברי קלפי לא יוכלו לדווח על מספר המצביעים - זו המשמעות עבור המפלגות
בהחלטה דרמטית המותירה את המפלגות ללא נתוני הצבעה, בג"ץ קבע היום כי ייאסר על חברי ועדת קלפי לדווח על מספר המצביעים בזמן אמת בכדי לעודד את ההצבעה למפלגות השונות | בכך הפך בג"ץ את החלטת ועדת הבחירות המרכזית שאישרה את המהלך (חדשות)כיכר השבת
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 16:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 16:00אריאל שרפר
"רצו להפיל את הרפובליקה": בעקבות הפרעות - נשיא צרפת מכריז על צעד דרמטי
נשיא צרפת עמנואל מקרון הכריז על שורת צעדים דרמטיים בעקבות הפרעות השבת האחרונה | בימים הקרובים צפויות הגבלות דרמטיות, כול עוצר שיימשך עד ליום ראשון לפחות | הדברים המלאים (בעולם)כיכר השבת
ילד בן 8 נפגע אנוש מאוטובוס בחורה
ילד בן 8 נפגע מאוטובוס בחורה ופונה לבית החולים סורוקה במצב אנוש. צוותי מד"א מבצעים בו פעולות החייאה במהלך הפינוי, והוא סובל מחבלה רב מערכתית. האירוע אירע בשעה 13:23.קובי רוזן
שלושה מבוקשים בסחר בנשק ופעילות טרור נעצרו באזור בנימין ועציון
מסתארבי מג"ב איו"ש עצרו ביומיים האחרונים שלושה מבוקשים החשודים בסחר באמצעי לחימה ובמעורבות בפעילות טרור. שניים נעצרו במחנה קלנדיה באזור בנימין, והם חשודים גם במעורבות במטענים ובפעילות צבאית. מבוקש שלישי נעצר בכפר א-שיוח באזור עציון. הפעילויות בוצעו בהכוונת השב"כ וכללו כיתור מבנים ופריצה אליהם. המעצרים בוצעו ללא אירועים חריגים.קובי רוזן