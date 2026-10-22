יואב אדומי מהמילואימניקים נחשף בהתבטאויות שמאליות קיצוניות

יממה לאחר התקיפה המזעזעת שמטלטלת את עולם החסידות, כאשר אנשים שפלים ביזוי את כבודו של האדמו"ר מסטריקוב, הגיע ראש הישיבה, הגאון רבי דב לנדו, לביקור חיזוק במעונו של האדמו"ר | מדובר בצעד חריד מראש הישיבה אשר חיזק את האדמו"ר במשך שעה ארוכה והביע זעזוע עמוק מפרשת ביזוי כבוד התורה (חסידים)

חיים רוזנבוים