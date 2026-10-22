תאונה בכביש 38: נהג נפצע בינוני ונהג נוסף קל

מבזקים נוספים
רגע אחרי הראיון עם נתניהו: שרון גל התפטר מ-i24NEWS וחוזר ל-14
המגיש הבכיר התפטר מערוץ i24NEWS לאחר כחודשיים של הגשת התוכנית 'שבע עם שרון גל' • הצעד מגיע יומיים אחרי שאירח את נתניהו לריאיון בחירות | סוגר מעגל ושב לערוץ 14 (ברנז'ה)דניאל הרץ ובני סולומון
המגיד הנודע יודע: למי אברהם ושרה היו מצביעים בבחירות? | צפו
לפני 4,000 שנה אברהם אבינו סירב לעמוד מן הצד כשהעולם עלה בלהבות. הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון בשיעור מרתק על הקשר בין אלימות, פוליטיקה, בינה מלאכותית – והבחירה של כל אחד מאיתנו לקחת אחריות (חרדים)הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון
גבר בן 22 נפצע בינוני בתאונה בין משאית לרכב בכביש 6
גבר בן 22 נפצע במצב בינוני בתאונת דרכים בין משאית לרכב בכביש 6 לכיוון צפון, סמוך למחלף אליקים. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים רמב"ם עם חבלות בגב. התאונה אירעה בשעה 19:47.קובי רוזן
תאונת דרכים בנצרת: אישה נפצעה בינוני ושניים קל
בתאונת דרכים בין שני כלי רכב ברחוב ספאפרה בנצרת נפגעו שלושה בני אדם. אישה כבת 50 נפצעה באורח בינוני, נער כבן 14 וגבר כבן 30 נפצעו באורח קל. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי ראשוני בזירה, והנפגעים פונו לבית החולים.קובי רוזן
מה מחכה לחרדים ביום שאחרי הבחירות? משדר מיוחד באולפן ׳ליל שישי׳
חמישה ימים לפני ההכרעה בקלפיות, התכנסו באולפן ליל שישי' הפרשנים חנני ברייטקופף, אבי וידרמן, אברהם ובר ועו"ד אברהם יוסטמן למשדר סיכום מיוחד בהגשת ישי כהן • האזהרות של גדולי ישראל מנפילת השלטון לידי השמאל, שינוי האסטרטגיה הפומבי בנושא חוק הגיוס, החשש משיעור הצבעה נמוך במגזר והלחצים הכבדים של נתניהו על מוטי לייטנר והסקרים האחרונים (אולפן)אולפן ליל שישי
"מצב נפשי קשה": המשפט היחיד שאשת ראש העיר מוכנה לומר לחוקרים
מיטל סער ממשיכה לשמור על זכות השתיקה ביאח"ה • המשפט היחיד: "הוא לא ידע" - ניסיון להרחיק את בעלה מהפרשה | דרמה בחקירת כפר סבא (משטרה)קובי רוזן
לוחמי ימ"מ חילצו אישה שאיימה לקפוץ מקומה 11
לוחמי ימ"מ חילצו אישה שהתבצרה בדירתה בקומה ה-11 בבניין מגורים ואיימה לקפוץ מחלון. הלוחמים גלשו מגג הבניין אל חלון הדירה, השתלטו על האישה וחילצו אותה בבטחה. נסיבות האירוע נבדקות.קובי רוזן
דריכות גבוהה מול איראן | וסרטוני ה-AI שחורכים את הרשת • צפו
דריכות שיא במערכת הביטחון על רקע הגברת אימוני חיל האוויר והצהרת נתניהו להפלת המשטר באיראן | כינוס היסטורי במעונו של הרב דב לנדו | אריה דרעי בהבטחת בחירות דרמטית | באלעד: עימותים סביב מעצר עריק וטענות לכניסת שוטרים לפנימיות הישיבות | מחירי הביצים המפוקחות יעלו | משרד החוץ הגרמני נזף בשגריר איראן | והתיעוד הקיצוני היומי שחורך את הרשת - אחרי התחזית | (היום בכיכר)יוסי סרגובסקי