עולם שלם נגדנו: המסר המטלטל של המשפיע לפרשת לך לך

אברהם אבינו היה אדם אחד מול עולם שלם. כולם עמדו בעבר אחד, והוא לבדו בעבר השני.

מאיפה לוקחים כוח כזה? ומה זה אומר לנו היום, כשעם ישראל עומד שוב מול "שבעים זאבים" וארץ ישראל נמצאת במרכז תשומת הלב של העולם כולו?

המשפיע הרב אשר פרקש בשיעור מאיר לפרשת לך לך, על שלושת השמות של אברהם אבינו – אברהם, אברהם העברי ואיתן – משמעותם העמוקה לאור החסידות, וסוד הכוח הגנוז בהם לכל יהודי:

מדוע בכה אדמו״ר הרש״ב בקריאת "לך לך" – ומה פירוש "לחיות עם הזמן" של אדמו״ר הזקן?

למה "אברם" הוא שֵׂכֶל הנעלם מכל רעיון, ומה מוסיפה האות ה׳ של "אברהם"?

"לא גלו ישראל אלא כדי שיתווספו עליהם גרים" – מי הם ה"גרים" לפי אדמו״ר הזקן?

מהם שלושת הפירושים במילה "איתן", ומה הקשר בינה לנשמה שקדמה לבריאת העולם?

מהו "הנהר" שאבותינו ישבו מעבר לו – ולמה גם יונה הנביא הכריז "עברי אנוכי"?

שיעור על הכוח לעמוד איתן גם כשאתה לבד, בגאון יעקב, בלי פחד ובלי בושה – ולהיות אור לגויים.