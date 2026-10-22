צה"ל ושב"כ חיסלו את ראש ועדת ההתנגדות העממית בח'אן יונס

לפני 4,000 שנה אברהם אבינו סירב לעמוד מן הצד כשהעולם עלה בלהבות. הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון בשיעור מרתק על הקשר בין אלימות, פוליטיקה, בינה מלאכותית – והבחירה של כל אחד מאיתנו לקחת אחריות (חרדים)

הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון