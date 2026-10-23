המפלגה החליטה הלילה שלא להתמודד בבחירות הקרובות • ההודעה פורסמה לאחר התייעצויות בין בכירי המפלגה, שכלל לא נספרה בסקרים | סוף דרך פוליטית (חדשות)

יוני גבאי