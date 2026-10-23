שני מחבלים חוסלו בפיגוע הירי בצומת יהודה

מבזקים נוספים
חשבון חשאי, מיליארד דולר דרך ישראל: התחקיר שמסעיר את וושינגטון
תחקיר אמריקני מעלה טענות על חשבונות חשאיים בהיקף של כשני מיליארד דולר • קושנר: 'הדברים מעולם לא התרחשו' | הפרשה שמסעירה את וושינגטון (בעולם)יוסי נכטיגל
למקרה ותכננתם להצביע להם: מפלגת 'הקהל' פורשת מהמירוץ לכנסת
המפלגה החליטה הלילה שלא להתמודד בבחירות הקרובות • ההודעה פורסמה לאחר התייעצויות בין בכירי המפלגה, שכלל לא נספרה בסקרים | סוף דרך פוליטית (חדשות)יוני גבאי
פיגוע ירי קשה בצומת יהודה: שני פצועים במצב קשה | המחבלים ניסו לברוח - וחוסלו אחרי קרב יריות
מחבלים ביצעו הבוקר פיגוע ירי סמוך לצומת יהודה במרחב חטיבת יהודה • מספר פצועים במקום וכוחות צה"ל פתחו במרדף מהיר, בסיומו חיסלו את המחבלים (צבא וביטחון)ב. ניסני
פצוע בפיגוע ירי ביהודה, המחבל נמלט מהמקום
אדם נפצע בפיגוע ירי שבוצע ביהודה. המחבל ברח מהמקום.כיכר השבת
פיגוע ירי קשה בצומת יהודה: שני פצועים במצב קשה | המחבלים ניסו לברוח - וחוסלו אחרי קרב יריות
מחבלים ביצעו הבוקר פיגוע ירי סמוך לצומת יהודה במרחב חטיבת יהודה • מספר פצועים במקום וכוחות צה"ל פתחו במרדף מהיר, בסיומו חיסלו את המחבלים (צבא וביטחון)ב. ניסני
פיגוע ירי קשה בצומת יהודה: שני ישראלים נפצעו | המחבלים ניסו לברוח - וחוסלו אחרי קרב יריות
מחבלים ביצעו הבוקר פיגוע ירי סמוך לצומת יהודה במרחב חטיבת יהודה • מספר פצועים במקום וכוחות צה"ל פתחו במרדף מהיר, בסיומו חיסלו את המחבלים (צבא וביטחון)ב. ניסני
פיגוע ירי ליד מחסום תרקומיא: פצועים במקום, מצוד נרחב אחר המחבל
מחבל פתח באש לעבר ישראלים במרחב חטיבת יהודה ונמלט. כוחות רפואה מטפלים במספר פצועים בזירה. כוחות צה"ל פתחו במרדף ונערכים לפריסת חסימות לכיוון חברון
דיווח על פיגוע ירי סמוך לצומת יהודה
צה"ל מדווח כי התקבל דיווח על פיגוע ירי סמוך לצומת יהודה במרחב חטיבת יהודה. הפרטים נבדקים וכוחות צה"ל הגיעו למקום.ב. ניסני