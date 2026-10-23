פיגוע ירי בצומת יהודה: שני פצועים, אחד במצב קשה

צה"ל ושב"כ חיסלו אתמול במרחב ח'אן יונס את רמדאן מחמד אשחאדה דיאב, ראש ועדת ההתנגדות העממית בח'אן יונס. דיאב חוסל בתקיפת כטב"מ מעט אחרי השעה 13:00 באזור קרארה בצפון ח'אן יונס. ועדת ההתנגדות העממית הוא ארגון טרור פלסטיני שהוקם בשנת 2000, מקושר לחמאס, חיזבאללה ואיראן. מחבלי הארגון לקחו חלק בפשיטה ב-7 באוקטובר, רצחו וחטפו אזרחים וחיילים. לאורך המלחמה הארגון ביצע מתווי טרור רבים נגד כוחותינו בשיתוף פעולה עם חמאס.

קובי אטינגר