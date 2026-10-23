פיגוע ירי בצומת הזכוכית: 5 נפגעים, חלקם במצב אנוש

תחקיר אמריקני מעלה טענות על חשבונות חשאיים בהיקף של כשני מיליארד דולר • קושנר: 'הדברים מעולם לא התרחשו' | הפרשה שמסעירה את וושינגטון (בעולם)

יוסי נכטיגל