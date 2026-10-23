פיגוע ירי בצומת הזכוכית: 5 נפגעים, חלקם במצב אנוש

מבזקים נוספים
חילול השם? דרמה באגודה: ה'קול קורא' נדחה בשל מחלוקת על הניסוח
כמה אדמו"רים ביקשו לתקן ניסוח שנתפס כבוטה כלפי מצביעי ש"ס • מזכיר המועצה הורה לעכב את הפרסום | המחלוקת על הנוסח (חרדים)שאול כהנא
5 נפגעים בפיגוע ירי בצומת יהודה, 2 במצב אנוש
חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום בשיתוף כוח רפואה של צה"ל מעניקים טיפול ל-5 נפגעים בפיגוע ירי סמוך לצומת יהודה. מצב הנפגעים: 2 במצב אנוש, 1 בינוני ו-2 קל. הנפגעים מפונים לבתי החולים שערי צדק והדסה עין כרם.קובי רוזן
"אנחנו פשוט לא נחיה בלעדיו": שרה נתניהו במפגש סגור עם פעילות ליכוד
רעיית ראש הממשלה במפגש עם פעילות: "אנחנו פשוט לא נחיה" ללא בעלה • קראה להפסיק להשתמש במונח "ממשלת השינוי" (פוליטי מדיני)כיכר השבת
"יורים מעלינו כל הזמן": תיעוד מרגעי פיגוע הירי ביהודה
מחבלים פתחו באש על כביש 35 והותירו 5 פצועים • כוחות צה"ל חיסלו את המחבלים לאחר מרדף קצר | התיעוד המלא (צבא וביטחון)כיכר השבת
אירוע ירי ברמלה: גבר בן 30 נורה ונפצע קשה
שוטרי מחוז מרכז פתחו הבוקר בחקירת אירוע ירי בשכונת ג'ואריש ברמלה. גבר בשנות ה-30 לחייו נורה על רקע סכסוך דמים מתמשך ומצבו מוגדר קשה. כוחות גדולים של מרחב שפלה ותחנת רמלה הגיעו לזירה ופתחו בסריקות ובמצוד אחר החשוד במעשה.קובי רוזן
פיגוע ירי בצומת יהודה: שני פצועים, אחד במצב קשה
בשעה 07:15 התקבל דיווח על פיגוע ירי בסמוך לצומת יהודה. צוותי מגן דוד אדום מעניקים טיפול במקום לשני פצועים: אחד מחוסר הכרה ואחד במצב קל.קובי רוזן
איראן נערכת לתקיפה ישראלית: "זה יקרה בימים הקרובים"
הערכות באיראן: מתקפה ישראלית-אמריקנית עשויה להגיע כבר בימים הקרובים • צה"ל בדריכות שיא והרמטכ"ל מדגיש: "חשוב לשמור על היציבות" | החשש ממיסקלקולציה (צבא וביטחון)כיכר השבת
חשבון חשאי, מיליארד דולר דרך ישראל: התחקיר שמסעיר את וושינגטון
תחקיר אמריקני מעלה טענות על חשבונות חשאיים בהיקף של כשני מיליארד דולר • קושנר: 'הדברים מעולם לא התרחשו' | הפרשה שמסעירה את וושינגטון (בעולם)יוסי נכטיגל